Nach Spekulationen: JoJo Siwa bestätigt ihre neue Beziehung

JoJo Siwa (21) schwebt auf Wolke sieben und hat ihre Beziehung mit Kath Ebbs offiziell gemacht. In einem TikTok-Video, das am Sonntag auf Kaths Profil geteilt wurde, bezeichnete sie die Sängerin als ihre "amerikanische Freundin". In dem Clip nehmen die beiden die kürzlich verhängte Sperre des Social-Media-Dienstes in den USA auf die Schippe. Die Australierin neckt JoJo, weil sie die App nun nicht mehr nutzen kann. "Es ist wirklich herzzerreißend", antwortet die Tänzerin sarkastisch. Schon seit Monaten kursieren Liebesgerüchte, weil die beiden mehrfach zusammen in Australien und den Vereinigten Staaten von Amerika gesehen worden waren.

Die ersten Gerüchte über JoJos Beziehungsstatus machten Anfang Dezember des vergangenen Jahres die Runde. Die 21-Jährige wurde in Bondi, einem beliebten Stadtteil von Sydney, während eines innigen Moments mit der Podcasterin abgelichtet, wie Daily Mail berichtete. Seitdem wurden JoJo und Kath mehrfach zusammen gesichtet, unter anderem bei Dates in Australien und später in Los Angeles. Auf Social Media nahmen die beiden ihre Fans ab und an durch ihren Alltag mit – eine Beziehung bestätigten sie bis jetzt allerdings nicht.

Bevor JoJo eine Beziehung mit Kath einging, war sie drei Monate lang mit Dakayla Wilson zusammen. Im November 2024 verkündete die Blondine dann allerdings ganz überraschend die Trennung ihrer Ex-Partnerin. "Wir sind getrennte Wege gegangen, aber sie ist ein tolles Mädchen", berichtete JoJo gegenüber People. Da die Trennung der beiden kurz vor den Weihnachtsfeiertagen publik wurde, sorgten sich offenbar ein paar Fans, ob die beiden auf die Schnelle noch Pläne für die Festtage aufstellen könnten. Der Social-Media-Star gab allerdings Entwarnung und versicherte, dass sowohl er als auch seine Ex neue Pläne geschmiedet haben. "Ich freue mich für sie, dass sie [sie] hat", freute sich JoJo.

Getty Images JoJo Siwa, TV-Bekanntheit

Instagram / itsjojosiwa JoJo Siwa (r.) und ihre Ex-Partnerin Dakayla Wilson im September 2024

