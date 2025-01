Robbie Williams traut ein Paar bei seiner Filmvorführung

Robbie Williams (50) überraschte am Sonntagabend die Gäste einer exklusiven Vorführung seines Biopics "Better Man" in New York City mit einem einzigartigen Moment. Der berühmte Sänger, bekannt für seine Hits wie "Angels" und "Feel", ließ sich während einer Fragerunde zu einer spontanen Hochzeit hinreißen. Ein Paar aus dem Publikum fragte, ob er ihre Trauung leiten könne. Als ordinierter Priester nahm Robbie die Anfrage mit einem Lächeln an und erklärte das Paar in einer charmanten Zeremonie zu Ehemann und Ehefrau – "nicht rechtlich, aber in unseren Herzen", wie er es humorvoll ausdrückte.

Die emotionale Szene, die von anwesenden Fans auf Videos festgehalten und auf X geteilt wurde, sorgte für Begeisterung und wurde vielfach kommentiert. Mit gespieltem Ernst fragte Robbie: "Sagst du 'Ja' zu deiner Frau?" – worauf der Bräutigam entschlossen mit "Absolut" antwortete, gefolgt von einem ebenso freudigen "Ja" der Braut. Mit den Worten "Ich erkläre euch hiermit zu Mann und Frau" beendete Robbie die Zeremonie vor tosendem Applaus der Zuschauer. Zum krönenden Abschluss umarmte der Musiker das frischgebackene Ehepaar, bevor die beiden sich vor allen Anwesenden einen romantischen Kuss gaben.

Robbie Williams ist seit über einem Jahrzehnt selbst glücklich verheiratet: Er und seine Frau Ayda Field (45) sind seit 2010 ein Paar und haben gemeinsam vier Kinder. Neben seinem Familienglück steht aktuell auch seine Karriere im Rampenlicht. Sein Biopic "Better Man", das kürzlich in den Kinos gestartet ist, zeigt nicht nur die Höhen und Tiefen seines Lebens, sondern auch seine kreativen Seiten. Unter der Regie von Michael Gracey vertont Robbie die Geschichte seiner Karriere, während Schauspieler Jonno Davies die Hauptfigur als Affen-Charakter verkörpert.

Getty Images Robbie Williams beim Golden-Globes-Lunch, Dezember 2024

Getty Images Robbie Williams und Ayda Field im Dezember 2024

