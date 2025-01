Robbie Williams und Ayda turteln auf Empire State Building

Um sein Biopic auch in Übersee zu promoten, reist Robbie Williams (50) gerade durch die großen Städte der USA. Vor Kurzem hielt er sich auch in New York City auf – aber natürlich nicht allein: Wie schon in Europa steht ihm seine Frau, Ayda Field (45), tatkräftig zur Seite. Im Big Apple erklimmen die beiden sogar das Empire State Building. In echter Rockstar-Manier taucht Robbie dafür in einem großen Fellmantel mit Leopardenprint und einer glitzernden Sonnenbrille auf. Seine Herzdame tut es ihm gleich und trägt ebenfalls einen überdimensionalen Flauschmantel und eine fesche rote Sonnenbrille. Während sie den Ausblick von der Aussichtsplattform genießen, kommt es sogar zu einem kleinen Kuss zwischen dem Paar.

Sein Film "Better Man – Die Robbie Williams Story" läuft zwar in den Vereinigten Staaten schon über die Kinoleinwände, die Quoten lassen bisher jedoch zu wünschen übrig. Am Eröffnungswochenende in Amerika spielte der Streifen laut Gala nur 974.000 Euro ein – damit schaffte er es nicht einmal unter den Top Ten der Kinocharts. Mit einem Produktionsbudget von rund 106 Millionen Euro ist das sicherlich eine krasse Erniedrigung für Robbie, den Cast und die Crew des Films. Allerdings hatte Robbie als Künstler und auch als Teil seiner früheren Band Take That ebenfalls schon Probleme, in den Staaten durchzustarten und an seinen Erfolg in Europa anzuknüpfen.

Bis vor Kurzem durfte sich Robbie in Bezug auf seinen Film wenigstens über einen kleinen Erfolg freuen: Sein Song "Forbidden Road" war im Rennen um eine Oscar-Nominierung. Allerdings entschied das Gremium der Academy of Motion Picture Arts and Sciences Ende Dezember, den Song zu disqualifizieren. Der Track wurde extra für das Biopic geschrieben, soll jedoch laut der Academy Elemente aus bereits bestehenden Songs enthalten. Das macht den Song für eine Nominierung in der Kategorie "Originalmusik" ungültig.

