Sandburg-Eklat: "Love Is Blind"-Shila in Tränen wegen Tolga

Love Is Blind: Germany ist offiziell vorbei. Zum Abschluss der Show lassen alle Kandidaten die gemeinsamen Erlebnisse bei der Wiedersehensshow Revue passieren. So auch Tolga und Shila: Nach ihrer Trennung auf Kreta erinnert sich die 36-Jährige an einen Moment der Fassungslosigkeit zurück. Während eines Strandspaziergangs hatte Tolga die Sandburg eines kleinen Kindes zerstört – gegen Shilas Willen. Mit Tränen in den Augen betont die Immobilienmaklerin: "Das war für mich ein Moment, wo ich dachte: 'Wie kann man so respektlos gegenüber anderen und mir sein?'"

Während sie sich an die Zeit auf der griechischen Insel zurückerinnert, bricht die Reality-TV-Teilnehmerin mehrfach in Tränen aus: "Mir ging es einfach nicht gut [...] ich wusste nicht mehr, wer er war." Shila erklärt, dass sie sowohl wegen Tolgas Sprüchen als auch wegen seines Verhaltens keine Luft mehr bekommen habe. "Ich bin mit dem Druck einfach nicht klargekommen", versucht der Versicherungsvertreter sich zu erklären. Er entschuldigt sich mehrfach für sein Verhalten in der Show und betont, dass er mehrfach versucht habe, Shila deswegen zu kontaktieren.

Die Immobilienmaklerin ist sich sicher, dass Tolga andere Absichten gehabt habe, und betont: "Er wollte mich nur kontaktieren, um zu wissen, was ich hier in der Show über ihn sagen werde." Diese Liebe war wohl zum Scheitern verurteilt – Shila und Tolga kommen in der Show nicht mehr auf einen Nenner. In den Kommentaren auf Instagram sind die Fans sich über die Reaktion der Kölnerin unschlüssig. "Shilas ganzer Auftritt war ja doch irgendwie peinlich", betont eine Nutzerin. Einige Fans nehmen die Anschuldigungen mit der Sandburg eher mit Humor.

Netflix Tolga, "Love Is Blind: Germany"-Kandidat 2025

Love Is Blind: Germany - Produktionsstandbild "Love Is Blind: Germany"-Kandidaten Shila und Tolga

