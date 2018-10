Acht Jahre mussten die Fans der Black Eyed Peas auf neue Tracks warten – jetzt ist die Hip-Hop-Truppe zurück! Im November 2010 veröffentlichten die US-Stars "The Beginning", danach wurde es musikalisch still um sie. Ein Grund dafür war die Krebserkrankung von Bandmitglied Taboo (43). Inzwischen ist der Rapper wieder gesund und startet jetzt mit seinen Kollegen wieder voll durch. Fergie (43) ist nicht mehr Teil der Black Eyed Peas – die Jungs kehren zu dritt mit dem neuen Album zu ihren Wurzeln zurück.

Seit Ende Oktober ist das Studio-Album "Masters Of The Sun, Vol. 1" auf dem Markt. Die lange Pause sei vor allem Taboos Kampf gegen Hodenkrebs geschuldet und damit nie geplant gewesen, erklärte Will.i.am (43) im Interview mit Spot On News. Mit der aktuellen Platte möchte die Band das Leben feiern und tiefgründige Themen ansprechen. "Wenn jemand, den du liebst oder ein enger Freund Krebs hat, dann willst du über Themen reden, die Bedeutung haben. Wir wollen einfach nicht übers Partymachen singen", sagte der 43-Jährige.

Will, Taboo und apl.de.ap (43) holten sich für ihr Comeback Unterstützung bei Nicole Scherzinger (40), die vor Fergie beinahe ihre Stelle in der Band bekommen hätte. Nimmt der Ex-Pussycat Dolls-Star nun etwa den Platz der Sängerin ein? "Fergie wird nicht ersetzt. Sie hat die Band nicht verlassen. Wir feiern 20 Jahre Black Eyed Peas und vor 20 Jahren kannten wir Fergie nicht", stellte Will klar. Wer das Dreiergespann mit seinen neuen Songs live erleben will, hat bald in Hamburg (9.11.), München (10.11.) und Berlin (16.11.) die Chance.

Dimitrios Kambouris/Getty Images Will.i.am, Taboo, Fergie and apl.de.ap bei einem Konzert in New York im Jahr 2011

Getty Images Will.i.am, Musiker

Getty Images Will.i.am, Taboo und apl.de.ap bei einem Auftritt als Black Eyed Peas

