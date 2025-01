Fans verblüfft: So jung sieht Dieter Bohlens Vater (96) aus

Nur selten zeigt Dieter Bohlen (70) Bilder seiner Eltern im Netz. Doch zum 96. Geburtstag seines Vaters Hans teilt der DSDS-Juror nun ein niedliches Selfie auf Instagram. Auf dem Schnappschuss lächeln die beiden Männer gemeinsam in die Kamera, und der Musikproduzent hat einen Arm um seinen Papa gelegt. Zu dem Foto schreibt der Poptitan: "Mein Papa, 96. Eigene Baufirma, Ingenieur, Macher. Nie aufgegeben! Vorbild." Auch Dieters Freunde sind von Hans entzückt. "Wie schön! Wir haben schon so oft darüber gesprochen, welch ein Glück es ist, die Eltern noch zu haben", kommentiert Frauke Ludowig (61). Sänger Pietro Lombardi (32) würdigt das Bild mit einem Herz-Emoji.

Dieters Follower sind vor allem begeistert von der Vitalität des Seniors. Eine Userin schreibt: "Dein Vater sieht niemals aus wie 96." Andere Fans schließen sich an und loben seine Erscheinung: "Er sieht großartig aus und hoffentlich bleibt er schön gesund." Mit einem Augenzwinkern heißt es in einem Kommentar: "Wahnsinn, das ist so toll, dein Papa sieht so viel jünger aus. Welche Creme benutzt er?"

Für den "Cheri Cheri Lady"-Interpreten sind sein Papa Hans und Mama Edith wichtige Bezugspersonen, doch Dieter weiß auch, dass sie nicht für immer leben werden. Sein ganzes Leben lang konnte er sich auf seine Eltern verlassen. "Wenn das mal nicht mehr so ist, wird mich das schon umhauen", erklärte er vor wenigen Monaten im Gespräch mit RTL.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dieter Bohlen beim DSDS-Finale 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen mit seiner Mutter Edith

Anzeige Anzeige