Offen wie nie: Dieter Bohlen hat Angst vor Tod seiner Eltern

Dieter Bohlen (70) und seine Eltern verbindet ein starkes Band. Darüber, dass Hans und Edith wohl nicht für immer Teil seines Lebens bleiben können, macht sich der DSDS-Juror aktuell Gedanken. Der Poptitan befindet sich für den Recall der Talent-Show auf Kreta, dafür reiste er einige Tage früher als alle anderen an. Die Zeit allein genieße er, sie rege ihn aber auch zum Nachdenken an, wie er im Interview mit RTL verriet. "Auf einmal kommst du in so ein Ding, ich fühle mich null einsam, ich habe null Angst und fühle mich auch nicht beklemmt", meinte er offen – dennoch schien ihm das Thema Tod zu schaffen zu machen. Sollten seine Eltern ihn irgendwann nicht mehr begleiten können, würde das den Sänger "umhauen". "Man muss sich das alles zurechtlegen, dass man einen roten Faden hat, an den man sich klammern kann", erklärte er weiter.

Wie stark die Liebe zwischen Dieter und seinen Eltern ist, zeigte sich im im weiteren Gesprächsverlauf. "Ich habe sowieso die geilste Mutter der Welt", schwärmte er gegenüber dem Sender. Auch zu Ediths Geburtstag vor wenigen Tagen widmete der 70-Jährige seiner Mama herzerwärmende Zeilen. "Die tollste Frau der Welt, meine Mama ist heute 90 geworden und ich hab mit ihr und der Familie gefeiert. Ich lieb dich Mama über alles", ließ er sie auf Instagram wissen.

Für Dieter ist es sehr ungewöhnlich, so offen über seine Familie zu sprechen und seinen Fans einen Einblick in seine Gefühlswelt zu gewähren. Nicht nur seine Eltern geben ihm Halt, auch seine Partnerin Carina Walz unterstützt ihn bedingungslos. Seit 18 Jahren sind die beiden mittlerweile ein Paar und wollen ihre Liebe nun mit einer Hochzeit besiegeln. "Carina und ich werden heiraten. Es gibt ein festes Datum – seit dem ersten Tag unserer Beziehung. Ich nannte ihr damals ein bestimmtes Jahr und meinte, wenn wir dann noch zusammen sind, vertraue ich dir und heirate dich", verriet er im Februar dieses Jahres gegenüber Bild.

Getty Images Dieter Bohlen, Musikproduzent

Instagram / dieterbohlen Carina Walz und Dieter Bohlen im Oktober 2024

