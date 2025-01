"Gentlemanlike": Cathy Hummels schwärmt von ihrem Rendezvous

Cathy Hummels (36), die seit ihrer Trennung von Ex-Mann Mats Hummels (36), als Single-Lady durch das Leben geht, ist wieder auf der Suche nach der Liebe und hatte ein Date. Im Netz lässt sie das Rendezvous Revue passieren. "Es war echt richtig schön. Wir waren gemeinsam essen, wir haben uns supergut unterhalten", schwärmt sie in ihrer Instagram-Story. Das sei ihr auch sehr wichtig, da sie "überhaupt nicht auf One-Night-Stands" stehe. "Für mich ist es wichtig, einen Mann kennenzulernen", betont die Münchnerin.

Von ihrem Treffen mit dem Unbekannten schwärmt Cathy weiter: "Er war sehr sympathisch, er war sehr nett, gentlemanlike – er hat mich auch eingeladen. Ich finde, das gehört sich auch, vor allem eben beim ersten Date." Auch für ein zweites Treffen wäre die Kampf der Realitystars-Moderatorin offen.

Ex-Mann Mats hat bereits eine neue Partnerin an seiner Seite: Das Model Nicola Cavanis ist die Frau an der Seite des Fußballers. Ende Oktober zeigten sich die beiden gemeinsam bei der Ballon-d'Or-Verleihung in Paris auf dem roten Teppich. Die Fans des Kickers reagierten begeistert auf den Auftritt. "So ein zauberhaftes Paar. Die passen wunderbar zusammen. Ich freue mich für Mats. Er hat es mehr als verdient", meinte beispielsweise ein User unter einem Promiflash-Beitrag im Netz.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Januar 2025

Getty Images Nicola Cavanis und Mats Hummels, Oktober 2024

