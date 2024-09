Jeremy Allen White genießt einen Ausflug mit seinen Töchtern

Der US-amerikanische Schauspieler Jeremy Allen White (33) hat gemeinsam mit seiner Ex-Frau Addison Timlin zwei Töchter. Im Frühjahr 2023 ließen sich die beiden scheiden und teilen sich seitdem das Sorgerecht. Nun wurde der "Shameless"-Darsteller zusammen mit seinen Kindern in Kalifornien gesichtet. Während die fünfjährige Ezer Händchen haltend neben ihrem Papa herlief, trug Jeremy die dreijährige Dolores auf dem Arm. Das Trio soll das alljährliche Chili-Kochfest in Malibu besucht haben.

Wie People vergangenes Jahr berichtete, muss sich der Serienstar im Rahmen der Sorgerechtsvereinbarung an gewisse Vereinbarungen halten: So muss er sich an den Tagen, an denen er gemeinsam mit seinen Töchtern unterwegs ist, einem Alkoholtest unterziehen. Außerdem muss der 32-Jährige pro Woche zu zwei Treffen der Anonymen Alkoholiker und einer Therapiestunde erscheinen.

Jeremy und Addison lernten sich bereits im Alter von 14 Jahren an einem Filmset kennen. Im Oktober 2019 schritten die beiden dann vor den Traualtar. Trotz der Scheidung verstehen sich die beiden offensichtlich noch blendend. Anfang des Jahres wurde die Familie bei einem entspannten Picknick im Park gesichtet. Auf Fotos, die Page Six veröffentlichte, saß die kleine Familie auf einer Picknickdecke. Bei der Verabschiedung umarmte sich das Ex-Paar dann innig.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jeremy Allen White und Addison Timlin im Juni 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Jeremy Allen White und Addison Timlin im Juli 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Aufnahme von Jeremy und seinen Töchtern? Total süß! Na ja, nicht so besonders… Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de