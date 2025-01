Katie Price enthüllt schwieriges Verhältnis zu ihrem Vater

Katie Price (46) sprach in ihrer YouTube-Show offen über das schwierige Verhältnis zu ihrem leiblichen Vater. In einer Episode, die zu Weihnachten aufgenommen wurde, saß sie neben ihrem Stiefvater Paul Price, den sie liebevoll "Dad" nennt. Paul, der seit Katies drittem Lebensjahr mit ihrer Mutter Amy verheiratet ist, ist für sie eine feste Vaterfigur. Über ihren leiblichen Vater sagte Katie, dass sie ihn zwar nur selten sehe, es aber zwischen ihnen keine Konflikte gebe. "Das liegt einfach am Leben. Es gibt keine Probleme, aber das ist Price. Von Paul habe ich meinen Nachnamen", erklärte sie. Während des Drehs kontaktierte Katie auch ihren Sohn Harvey Price (22) per FaceTime, der sie in der Vorweihnachtszeit besonders vermisst.

Harvey, der am Prader-Willi-Syndrom leidet und teilweise blind sowie autistisch ist, brach während des Gesprächs in Tränen aus und erklärte, wie sehr er seine Mutter vermisse. Katie versprach, ihn bald zu besuchen und gemeinsam mit ihren Eltern seinen Weihnachtsbaum aufzustellen. Später äußerte sie gegenüber den Produzenten, wie schwer es für sie sei, Harvey so traurig zu sehen, da viele Menschen in seinem Alter bereits ein selbstständiges Leben führen. Harvey jedoch brauche sie als zentralen Ankerpunkt in seinem Alltag.

In den vergangenen Monaten hatte Katie mit weiteren Herausforderungen zu kämpfen – darunter ihre finanzielle Lage. Die ehemalige Glamour-Ikone musste aufgrund von enormen Steuerschulden und einer erneuten Insolvenz 2024 ihr Anwesen, das als "Mucky Mansion" bekannt war, verkaufen. Auf ihrem neuen Grundstück möchte sie nun einen Neuanfang wagen. Neben ihrer Karriere als Realitystar zeigt sie sich in ihrer Rolle als Mutter engagiert – vor allem für Harvey, mit dem sie eine besonders enge Bindung teilt und für dessen Wohl sie sich immer wieder starkmacht.

Instagram / katieprice Katie Price, Model

Instagram / katieprice Katie Price mit ihrem Sohn Harvey

