Sänger Bill Kaulitz wurde im Aspen-Urlaub homophob beleidigt

Bill Kaulitz (35) ist während seines Urlaubs im luxuriösen Skiort Aspen homophob beleidigt worden. Wie der Tokio Hotel-Sänger in einer neuen Folge des Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" erzählte, habe sich der Vorfall in einem Luxushotel ereignet, in dem er die Feiertage zusammen mit seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz (35) und dessen Ehefrau Heidi Klum (51) verbrachte. Beim Zusammentreffen mit einem fremden Paar habe der Mann ihn unvermittelt mit den Worten "fucking faggot" [Anm. d. Red.: scheiß Schw*chtel] beleidigt: Bill sei schockiert gewesen, habe zunächst sprachlos reagiert und die Situation "demütigend und krass" gefunden.

Im Podcast diskutierte Bill die Ereignisse ausführlich mit seinem Bruder Tom und gestand, dass er rückblickend anders hätte reagieren sollen. Statt nur verdutzt stehenzubleiben, hätte er die Hotelleitung informieren und darauf bestehen müssen, dass der Mann zur Verantwortung gezogen wird. Doch in dem Moment sei er wie gelähmt gewesen. "Ich fange auch sofort an zu zittern", erklärte er seinem Bruder. Zudem sei der Mann dann von seiner Freundin weitergezogen worden. Tom äußerte im Gespräch, wie gerne er in dieser Situation an der Seite seines Bruders gewesen wäre, um ihm beizustehen, meinte aber auch: "Auf der anderen Seite bin ich fast froh, dass ich nicht dabei war. Denn – wer weiß."

Damit nicht genug: Während des Luxusurlaubes verletzte sich

Bill auch noch an der Hand. "Tag eins und ich habe beim Skifahren einen Kapselriss im Daumen. Der ist grün und blau und angeschwollen, jetzt muss ich damit weiter Skifahren", klagte der 35-Jährige auf Instagram den Followern sein Leid.

Getty Images Bill Kaulitz und Tom Kaulitz, Tokio-Hotel-Stars

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz' verletzte Hand