Winterurlaub mit Hindernissen: Bill Kaulitz verletzt sich

Die winterlichen Feiertage im luxuriösen Aspen laufen für den Kaulitz-Klum-Clan nicht ohne Zwischenfälle. Während Heidi Klum (51) fleißig Einblicke – vom Fondue-Schmaus bis zur Shoppingtour – aus dem Familienurlaub postet, berichtet Schwager Bill Kaulitz (35) auf Instagram von einem kleinen Malheur. "Tag eins und ich habe beim Skifahren einen Kapselriss im Daumen. Der ist grün und blau und angeschwollen, jetzt muss ich damit weiter skifahren", klagte der Sänger und zeigte seinen dick verbundenen Finger.

Auch abseits der Piste hat Bill gerade mit Herausforderungen zu kämpfen. In den letzten Wochen brodelte die Gerüchteküche über eine mögliche Trennung von Marc Eggers (38). Im gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" bestätigte Bill kürzlich, dass sein Herz gebrochen sei – ohne jedoch ins Detail zu gehen. Der Schmerz sitze noch zu tief, und außerdem empfinde er Scham, wie er offen zugab. Doch er kündigte an, sich zu einem späteren Zeitpunkt ausführlicher dazu äußern zu wollen.

Auch wenn der Tokio Hotel-Star nun mit verletztem Daumen auf die Schneebretter steigen muss, genießt die Familie ihre Zeit in den verschneiten Bergen. Heidi und ihr Mann Tom zeigen sich verliebt wie eh und je und teilen ihre Freude auf Instagram. "Ich liebe dich", schrieb die Model-Mama zu einer Reihe von Fotos, die das Paar in stilvollen Schnee-Outfits auf dem Gipfel zeigen. Neben Videos von der Piste gibt es auch ein Gruppenfoto der gesamten Familie: Heidis vier Kinder – Henry (19), Johan (18), Lou (15) und Leni (20) – sind darauf in warme Winterkleidung gehüllt und kaum zu erkennen. Natürlich durfte auch Toms Zwillingsbruder Bill nicht bei dem Schnappschuss fehlen.

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz' verletzte Hand

Instagram / heidiklum Henry, Lou und Joahn Samuel, Leni und Heidi Klum, Bill und Tom Kaulitz im Ski-Urlaub, Dezember 2024

