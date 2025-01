So war "Coupleontour"-Inas erster Urlaub mit ihrem Fabi

Ina (28) ist nach der Trennung von ihrer Frau Vanessa (28) wieder in festen Händen: Ihr alter Studienfreund Fabi ist der neue Partner an ihrer Seite. Gemeinsam machte das frisch verliebte Paar jetzt zum ersten Mal Urlaub. In einem Instagram-Video ließ die Influencerin die romantische Auszeit Revue passieren. "Mein erstes Mal Urlaub ganz alleine mit einem Mann. Ich war wirklich unfassbar aufgeregt. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich noch mal in der Pubertät und würde das erste Mal von jemandem eingeladen werden", gab Ina ehrlich zu.

Obwohl sich die beiden schon lange kennen, verriet die Kölnerin, echt "nervös" gewesen zu sein. Dennoch zog Ina ein positives Fazit und erklärte: "Ich kann auf alle Fälle bestätigen, im Urlaub lernt man sich noch mal auf eine ganz andere Art und Weise und viel näher kennen." Zudem schwärmte sie von den neu gewonnenen Eindrücken und betonte, dass es "wunderschön" gewesen sei.

Ina verriet vor Kurzem, dass ihr neuer Freund knapp 600 Kilometer entfernt von ihr in Berlin wohnt. Diese große Distanz stellt jedoch kein Problem für die beiden dar. "Wir versuchen, uns so viel wie möglich zu sehen. Da er seinen Job remote ausüben kann, lässt sich das echt gut einrichten und er kommt auch häufig zu mir", plauderte die 28-Jährige auf Instagram aus. Zusammenziehen ist bei ihnen derzeit auch noch kein Thema: "Wir müssen erst mal alles sacken lassen, bevor wir den nächsten Schritt gehen."

Instagram / inaontour Ina im September 2024

Instagram / inaontour Ina von Coupleontour

