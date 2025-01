Flucht ins Paradies? Justin Baldoni genießt Hawaii-Urlaub

Justin Baldoni (40) und seine Ehefrau Emily gönnen sich derzeit eine Auszeit auf Hawaii, um Abstand von den juristischen Auseinandersetzungen mit Schauspielkollegin Blake Lively (37) zu gewinnen. Vor Kurzem war das Paar gemeinsam mit seinen Kindern Maiya und Maxwell sowie engen Freunden am Strand auf Maui gesichtet worden. Dem US-Magazine liegen Bilder vor, die Justin mit seinen Kindern lachend in den Wellen zeigen. "Wir sind dankbar, Zeit mit der Familie zu haben", erklärte Justin gegenüber Fotografen am Flughafen von Los Angeles vor Reisebeginn.

Die brisante Auseinandersetzung zwischen Justins Produktionsfirma Wayfarer Studios und Blake, ihrem Ehemann Ryan Reynolds (48) sowie Blakes PR-Managerin Leslie Sloane spielt sich seit Monaten vor den Augen der Öffentlichkeit ab. Wayfarer fordert 388 Millionen Euro Schadensersatz und wirft dem Team rund um Blake unter anderem Verleumdung und zivilrechtliche Erpressung vor. Zuvor hatte Blake bereits rechtliche Schritte gegen Justin eingeleitet und ihn beschuldigt, am Set ihres Films It Ends With Us ein "feindseliges Arbeitsumfeld" geschaffen und sie emotional massiv belastet zu haben. Beide Seiten veröffentlichten hierzu diverse Statements, in denen sie die jeweils andere Partei heftig attackieren und ihre Sicht der Dinge verteidigen.

Für Justin scheint die Familie ein zentraler Rückzugsort in dieser chaotischen Zeit zu sein. Der Schauspieler und Regisseur ist seit 2013 verheiratet. Seine Kinder wurden 2015 und 2017 geboren. In der Vergangenheit betonten er und seine Frau schon oft, wie wichtig ihnen Auszeiten im Kreis der Familie, gemeinsam mit engen Freunden, sind. Ob ihr derzeitiger Urlaub etwas Ruhe in die eskalierende Situation bringen kann, bleibt abzuwarten.

T. JACKSON / BACKGRID Justin Baldoni und Blake Lively im Januar 2023 in New Jersey

Elder Ordonez / SplashNews.com Shutterstock Justin Baldoni und Blake Lively am Filmset von "It Ends With Us" im Mai 2023

