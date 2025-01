Sexuelle Belästigung? Justin Baldonis Anwalt kontert wütend

In Hollywood tobt ein heftiger Rechtsstreit zwischen Justin Baldoni (40) und Blake Lively (37). Der Schauspieler und Regisseur reichte kürzlich eine 400-Millionen-Dollar-Klage wegen Verleumdung ein, die sich gegen Blake und ihren Ehemann Ryan Reynolds (48) richtet. Justin wirft der Schauspielerin vor, eine Kampagne gegen ihn inszeniert und falsche Behauptungen über sexuelle Belästigung am Set des Films It Ends With Us verbreitet zu haben. Die Vorwürfe, die Blake bereits Ende letzten Jahres erhob, sollen laut Baldonis Anwalt jeglicher Grundlage entbehren. Gegenüber Deadline feuert Bryan Freedman nun gegen den Filmstar: "Nachdem mein Mandant eine umfassende Klage mit fast 200 Seiten unbestreitbarer Fakten und dokumentarischer Beweise eingereicht hat, [...] bleibt Blake und ihrem Anwaltsteam nur noch ein abscheulicher Schachzug, nämlich die ekelhaft falschen sexuellen Anschuldigungen gegen Herrn Baldoni zu verstärken."

Blakes Anwälte verteidigten ihre Mandantin mit der Aussage gegenüber dem Magazin, dass Justin ein "abuser playbook" nutze – eine Strategie, um die Opferrolle umzudrehen und die eigentlichen Anschuldigungen zu diskreditieren. Währenddessen wirft Justins Team der Schauspielerin vor, manipulierte Beweise geliefert zu haben. Ein weiterer Streitpunkt war die Kontrolle über die Produktion des Films sowie das Verhalten rund um filmbezogene Promotionen. So wird der mehrfachen Mutter vorgeworfen, die eigentliche Botschaft des Films, der sich mit häuslicher Gewalt befasst, für Eigenwerbung genutzt und die Zusammenarbeit mit einem Wohltätigkeitsprojekt ignoriert zu haben. Auch persönliche Konflikte über den Inhalt und Ton des Films heizen die Fehde weiter an.

Abseits der laufenden Prozesse hatten sowohl Blake als auch Justin bislang glänzende Karrieren in Hollywood. Blake, seit 2012 mit ihrem Ehemann verheiratet, wurde durch die Serie Gossip Girl weltbekannt und steht oft im Fokus der Öffentlichkeit für ihre glamourösen Auftritte. Justin, ebenfalls glücklich verheiratet und Vater zweier Kinder, feierte als Schauspieler in Jane the Virgin große Erfolge und wandte sich erst in den vergangenen Jahren auch dem Regiefach zu. Die scharfe Eskalation ihres Konflikts überrascht viele, da beide bisher öffentlich nicht für Skandale bekannt waren.

Getty Images Blake Lively, Schauspielerin

T. JACKSON / BACKGRID Justin Baldoni und Blake Lively im Januar 2023 in New Jersey

