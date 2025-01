Neues Video soll Blake Lively im Streit mit Justin entlasten

Die Fronten zwischen Blake Lively (37) und Justin Baldoni (40) sind verhärtet. Die Schauspieler unterstellen sich seit einigen Monaten gegenseitiges Fehlverhalten am Set von It Ends With Us. Zuletzt erhob Blake schwere Vorwürfe. Sie reichte eine Klage gegen ihren Filmkollegen wegen sexueller Belästigung ein. Nun ist ein Video aufgetaucht, das laut den Anwälten der Lily-Bloom-Darstellerin zugunsten ihrer Mandantin ausfallen soll. Die Juristen argumentieren, dass das Material, das People vorliegt, "ihre Anschuldigungen unterstützt, bis ins kleinste Detail". In dem Video sei zu sehen, wie Justin wiederholt auf sie zuging, während sie versuchte, sich zurückzuziehen und ihn bat, die Szene anders zu spielen. Dabei soll er sie spontan geküsst, berührt und ihr Komplimente "außerhalb des Charakters" gemacht haben.

Dem Newsportal liegt zudem ein Statement von Blakes Anwälten vor. Darin heißt es: "Das Video zeigt, wie Herr Baldoni sich wiederholt zu Frau Lively hinunterbeugt, versucht, sie zu küssen, ihre Stirn küsst, sein Gesicht und seinen Mund an ihrem Hals reibt, mit seinem Daumen über ihre Lippen streicht, sie streichelt, ihr sagt, wie gut sie riecht, und sich mit ihr unterhält, ohne sie zu kennen." Jeder dieser Momente soll von Justin "improvisiert, ohne vorherige Absprache oder Zustimmung" durchgeführt worden sein. "Das Video zeigt, wie Frau Lively sich weglehnt und wiederholt darum bittet, dass die Figuren einfach nur reden. Jede Frau, die am Arbeitsplatz schon einmal unangemessen berührt wurde, wird das Unbehagen von Frau Lively erkennen. [...] Keine Frau sollte sich im beruflichen Umfeld durch solche Vorkommnisse verteidigen müssen", heißt es weiter.

Bereits vor wenigen Tagen äußerte sich Justins Anwaltsteam zu den Vorwürfen der sexuellen Belästigung. Aber damit nicht genug: Der 40-Jährige reichte bereits eine 400-Millionen-Dollar-Klage wegen Verleumdung ein. Justins Anwalt fand für Blakes Vorwürfe deutliche Worte und ärgerte sich gegenüber Deadline: "Nachdem mein Mandant eine umfassende Klage mit fast 200 Seiten unbestreitbarer Fakten und dokumentarischer Beweise eingereicht hat, [...] bleibt Blake und ihrem Anwaltsteam nur noch ein abscheulicher Schachzug, nämlich die ekelhaft falschen sexuellen Anschuldigungen gegen Herrn Baldoni zu verstärken."

Anzeige Anzeige

Getty Images Blake Lively, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Baldoni im Mai 2024