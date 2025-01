"Unter Schock": Danni Büchner und ihr Sohn hatten Autounfall

Bei Danni Büchner (46) ist momentan der Wurm drin. Nachdem ihr Fernseher kaputtgegangen war und ihre Tochter die ganze Nacht Turnübungen gemacht hatte, verlief auch noch eine Routinefahrt nicht wie geplant. In ihrer Instagram-Story erzählt die Dschungelcamp-Bekanntheit ihren Followern nun von einer brenzligen Situation im Straßenverkehr. Als sie mit ihrem Sohn Diego (8) und einer Freundin im Auto vor einem Stoppschild wartete, geschah es: "Von links kam ein Auto, also musste ich warten. Hinter mir ist uns einer draufgefahren und es hat erst mal so gebrettert, dass Diego so unter Schock stand." Zum Glück seien die Insassen mit dem Schreck davongekommen. Allerdings ziert Dannis Auto nun ein "derber Kratzer".

Dannis Unfall ereignete sich auf Mallorca. Seit über zehn Jahren wohnt der Realitystar mit seinen Kindern auf der Urlaubsinsel und denkt nicht daran, zurück nach Deutschland zu ziehen. Anfang Januar verbrachte sie einige Tage in ihrer alten Heimat, woraufhin sie von einem Fan auf Social Media gefragt wurde, ob sie sich eine Rückkehr vorstellen könnte. "Momentan absolut nicht", antwortete die gebürtige Düsseldorferin daraufhin und fügte hinzu: "Ich habe einige Momente in Deutschland sehr genossen, aber mein Leben findet definitiv auf Mallorca statt."

Die 46-Jährige zog einst für ihren Mann Jens Büchner (✝49) auf die spanische Insel. Kurze Zeit später wurden sie Eltern der Zwillinge Jenna Soraya (8) und Diego Armani, doch 2018 verstarb der Schlagersänger an den Folgen von Lungenkrebs. Im Bild-Interview gab Danni vor wenigen Monaten preis, wie ähnlich ihr gemeinsamer Sohn seinem Vater sei. "Diego ist wie ein Mini-Jens. Komplett fußballverrückt, ein super Spieler noch dazu, Jens wäre so stolz", berichtete sie.

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, Realitystar

Instagram / dannibuechner Jens und Danni Büchner mit Sohn Diego

