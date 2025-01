Justin Baldonis Anwalt stand schon gegen ihn vor Gericht

Im Rechtsstreit gegen Blake Lively (37) sind Justin Baldoni (40) und sein Anwalt Bryan Freedman ein eingespieltes Team. Die beiden kennen sich allerdings schon aus einem früheren Fall – dort standen sie sich jedoch als Gegner gegenüber. Im Jahr 2021 wurde Justin von Travis Flores angezeigt. Der Autor warf dem Filmproduzenten und Schauspieler vor, sein Material für ein Filmskript gestohlen zu haben. Justins Debüt als Filmproduzent feierte er nämlich mit dem Drama "Five Feet Apart" und Travis fand erstaunliche Ähnlichkeiten darin zu seinem eigenen Werk "Three Feet Distance". Wie Gerichtsdokumente zeigen, die Us Weekly vorliegen, wusste Flores jedoch nicht, "dass Baldoni bereits eine andere Quelle hatte, die ihn mit Informationen versorgte".

Im März 2022 entschied ein Gericht, den Fall abzuweisen. Justin hatte mit der YouTuberin Claire Wineland zusammengearbeitet, die ihn zu dem Film inspirierte. "Drei Schritte zu Dir" handelt von einem jungen Mädchen mit Mukoviszidose, einer genetisch bedingten Stoffwechselerkrankung. Claire kämpfte ebenfalls mit dieser Krankheit und hielt ihre Erfahrungen im Netz fest. "Ich stellte sie als Beraterin ein, und leider verstarb sie, kurz bevor ich ihr meinen Rohschnitt zeigen konnte. Das ist etwas, womit ich immer noch zu kämpfen habe", hatte Justin in einem Interview mit The Hollywood Reporter im Jahr 2019 erzählt.

Aktuell stehen Justin und Bryan jedoch auf der gleichen Seite. Gemeinsam gehen sie gerade gegen heftige Vorwürfe vor: Blake beschuldigte den Filmproduzenten, sie am Set des gemeinsamen Films It Ends With Us sexuell belästigt und ihren guten Ruf zerstört zu haben. Bisher weist Justin jegliche Schuld von sich – und verklagte die Schauspielerin und ihr Team auf fast 400 Millionen Euro Schadenersatz. Sein Anwalt Bryan zeigte sich bisher gefestigt in seiner Position und nannte die Vorwürfe gegenüber Deadline sogar "einen abscheulichen Schachzug" und "ekelhaft falsch". Bisher gibt es noch keinen gerichtlichen Termin, um die Klagen beizulegen.

Getty Images Justin Baldoni bei der Premiere von "Five Feet Apart", 2019

Getty Images Blake Lively, Schauspielerin

