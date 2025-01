Kanye Wests Tochter North brachte ihm Liebe zur Musik zurück

North West (11), die älteste Tochter von Kanye West (47) und Kim Kardashian (44), hat einen großen Einfluss auf den Rapper. Mit ihren elf Jahren ist sie bereits in die musikalischen Fußstapfen ihres berühmten Vaters getreten. Wie viel ihm das bedeutet, berichtet Kanye in seinem neuesten Instagram-Beitrag. "Dieses kleine Mädchen hat mich wieder dazu gebracht, Musik zu lieben. Sie bat mich, Beats für sie zu machen", erzählt er und fügt hinzu, für das eigene Album der Elfjährigen alle Beats selbst gebaut zu haben. Dazu teilt er ein Schwarz-Weiß-Foto von North, die in einem Musikstudio vor einem Keyboard sitzt.

Mit seinen Hits wie "Can't Tell Me Nothing", "Gold Digger" und "Stronger" machte sich der heute 47-Jährige in den frühen 2000er-Jahren einen Namen als international erfolgreicher Rapstar. Vergangenes Jahr feierte dann seine Tochter ihr Musikdebüt – und schrieb mit ihrem ersten Song "Talking" direkt Musikgeschichte. Die Co-Produktion gemeinsam mit ihrem Papa und dem Sänger Ty Dolla Sign stieg in den Billboard Hot 100 Charts auf Platz 30 – damit zählt North zu den jüngsten Künstlerinnen, die jemals auf der Chartliste vertreten waren. Bei einem Song sollte es aber natürlich nicht bleiben. Im November 2024 veröffentlichte das Vater-Tochter-Duo einen weiteren Track – dieses Mal sogar gemeinsam mit Norths kleiner Schwester Chicago (7).

Die Eltern des kleinen Rapstars sind schon eine Weile nicht mehr zusammen. Nach acht gemeinsamen Ehejahren und vier Kindern ließen sich Kanye und Kim im Jahr 2022 scheiden. Das Sorgerecht für North, Saint (9), Chicago und Psalm (5) teilen sie sich. Während der Yeezy-Schöpfer im selben Jahr seine neue Partnerin Bianca Censori (30) heiratete, ist seine Ex Kim im Moment offiziell Single. Seit der Scheidung wurden der Skims-Gründerin jedoch schon einige Flirts nachgesagt, unter anderem eine kurze Beziehung mit Odell Beckham Jr. (32).

Anzeige Anzeige

Instagram / ye North West im Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimkardashian Kanye West und Kim Kardashian mit ihren Kindern North, Saint, Psalm und Chicago, 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige