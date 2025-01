Marc Terenzi offenbart alkoholische Exzesse und Wendepunkt

Marc Terenzi (46) hat in einem Gespräch im Bild-Podcast "May Way" überraschend offen über seine Alkoholsucht und den Weg zurück ins Leben gesprochen. Der Sänger, der einst als Frontmann der Boyband "Natural" bekannt wurde und zuletzt auch als Reality-TV-Star Schlagzeilen machte, berichtete, wie exzessiv sein Konsum war. "Ich habe Gin und Wodka wie Wasser getrunken", gestand Marc. Zeitweise waren es bis zu zwei Liter pro Tag – und das noch vor seinem Auftritt auf der Bühne. In der Musikbranche sei der Druck allgegenwärtig, doch schließlich habe Marc im Sommer 2024 die Reißleine gezogen und sich freiwillig in eine Entzugsklinik begeben.

Der Wendepunkt kam jedoch nicht nur aus eigener Kraft. Vor allem seine Ex-Frau Sarah Connor (44) unterstützte ihn auf diesem schwierigen Weg. Die beiden waren von 2004 bis 2010 verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder: Tyler (20) und Summer (18). Sarah übernahm die Kosten für den Entzug und war eine starke Stütze. Doch nicht alle Erlebnisse in seinem Umfeld waren positiv. Seine letzte Ex-Partnerin Verena Kerth (43) sprach öffentlich über Eskalationen, bei denen sie Marc aus der gemeinsamen Wohnung warf – ein Moment, der ihn ebenfalls nachhaltig prägte. Im Podcast schilderte Marc, wie schwierig die Folgen seines Alkoholkonsums waren: "Es kam kein Geld mehr rein, ich konnte nicht mal mehr den Unterhalt für die Kinder zahlen."

Die Beziehung zu seinen Kindern blieb trotz seiner schweren Zeit intakt, worauf Marc besonders stolz ist. Tyler und Summer, mittlerweile junge Erwachsene, hielten stets zu ihrem Vater. Marc, der einst als Teenieschwarm Millionen Herzen eroberte, musste in den letzten Jahren feststellen, wie sehr der Glanz des Showbusiness trügen kann. Doch vor allem durch seine Familie und enge Bezugspersonen fand er die Kraft, sich zurück ins Leben zu kämpfen. Über seine Ex-Frau spricht er emotional: "Sarah und ihr Florian haben mein Leben gerettet." Heute schaut er mit Demut und Hoffnung nach vorne – ein Kapitel seines Lebens, das noch lange in seinem Gedächtnis bleiben wird.

Ot,Ibrahim / ActionPress Marc Terenzi, Sänger

Andreas Rentz/Getty Images, ActionPress Collage: Marc Terenzi, Florian Fischer und Sarah Connor

