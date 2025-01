Maurice Dziwak hat Drama mit Luxusartikel für den Dschungel

Wie in jedem Jahr darf jeder Promi zwei Luxusgegenstände mit in die trügerische Idylle des Dschungelcamps nehmen. Auch Realitystar Maurice Dziwak (26) hat sich entsprechende Artikel herausgesucht: ein Kissen sowie ein süßes Hasenkuscheltier, das ihn an seinen kürzlich geborenen Sohn erinnert. Doch RTL muss den Hasen modifizieren! Das Stofftier hat nämlich einen batteriebetriebenen Herzschlag. Dem Bericht von Bild zufolge sind jedoch keine Batterien zugelassen. Ein Sprecher des Senders erklärt: "Medizinisch nicht notwendiges, technisches Equipment ist im Camp nicht erlaubt, und Batterien zählen dazu."

Dass ausgerechnet diese Funktion an dem Luxusartikel abgestellt wurde, dürfte Maurice enttäuschen. Schließlich war der Herzschlag für ihn einer der Gründe, das Häschen mitzunehmen. Gegenüber der Zeitung erläutert der TV-Star die Besonderheiten: "Er erinnert mich an den Moment, als ich zum ersten Mal den Herzschlag meines Sohnes gehört habe. Ich gehe für meinen Sohn und meine Familie ins Camp – der Hase soll mich daran erinnern, warum ich das tue."

Nur wenige Tage bevor sich der 26-Jährige ins sagenumwobene Dschungelcamp verabschiedet, widmete er seiner Liebsten Leandra auf Social Media einige süße Zeilen. In seiner Instagram-Story formulierte er folgende Liebeserklärung: "Leandra, du bist meine Luft zum Atmen und ich freue mich so unfassbar auf die Zukunft – das kannst du dir nicht vorstellen." Zudem dankte der Romantiker seiner Partnerin dafür, dass sie solch eine gute Mutter für den gemeinsamen Sohn sei.

RTL / Boris Breuer Die Kandidaten des Dschungelcamps 2025

Instagram / leandra_2101 Maurice Dziwak und seine Freundin im September 2024

