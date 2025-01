Nach Anspielungen: Timur hatte keinen Sex mit Bill Kaulitz

Bill Kaulitz (35) machte kürzlich Anspielungen, etwas Heißes mit Timur Ülker (35) erlebt zu haben. Der Tokio Hotel-Sänger erzählte keine Details – und auch der GZSZ-Star scheint nicht mit der Sprache herausrücken zu wollen. "Ich weiß zu 100 Prozent, was er meint. Das ist auch superlustig eigentlich...", erklärt er gegenüber RTL, fügt jedoch hinzu: "Das behalten Bill und ich für uns." Eine Sache stellt der Schauspieler allerdings trotzdem klar: "Ich hatte keinen Sex mit Bill Kaulitz." Er halte den Musiker aber für "superlustig" und "feiere" ihn extrem.

Damit gibt Timur zumindest mehr preis als Bill. Der "Durch Den Monsun"-Interpret sprach in seinem Podcast "Kaulitz Hills" vor wenigen Tagen über den diesjährigen Dschungelcamp-Cast und stolperte beim Verlesen der Kandidaten über den Namen des 35-Jährigen. "Timur Ülker, das ist ein Schauspieler. Da hab ich eine heiße Geschichte zu erzählen", verkündete er vielversprechend. Sein Bruder Tom Kaulitz (35) kicherte im Hintergrund – damit hatte sich die Sache aber auch erledigt.

Das Erlebnis der beiden bleibt demnach wohl weiterhin ein Geheimnis. Timur wird mit seinen Gedanken aber höchstwahrscheinlich auch woanders sein – immerhin zieht die TV-Bekanntheit in wenigen Tagen in den australischen Busch. Ob er im Dschungelcamp mehr Details verrät, bleibt abzuwarten – er deutete aber bereits an, sich in Sachen Geheimnisse nicht unbedingt zurückhalten zu wollen. "Ich habe auch ein paar Geheimnisse, die ans Tageslicht kommen werden, was das Optische angeht", versprach der Serienstar zu Gast bei "GZSZ – Der offizielle Podcast".

Getty Images Tom und Bill Kaulitz, Musiker

Instagram / timuruelker Timur Ülker im Januar 2025

