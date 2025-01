Darauf freuen sich Fans und Ex-Dschungelcamper dieses Jahr

Das Warten hat endlich ein Ende: Heute geht das Dschungelcamp in die 18. Runde. Dann kämpfen wieder zwölf Stars um die heiß begehrte Dschungelkrone. In dem Countdown "Die halbe Stunde davor – Show 1" enthüllen Leyla Lahouar (28), Mike Heiter (32) und Georgina Fleur (34) sowie Fans vor Ort, worauf sie sich besonders freuen. Während Leyla und ihr Mike vor allem die ekligen Essensprüfungen favorisieren, ist Georgina vollkommen dagegen. Die Reality-Bekanntheit entgegnet: "Ich gucke mir gar nicht gerne die Prüfungen an, weil ich leide da mit! Ich bin aber gespannt, wer die unterhaltsame, lustige Person ist."

Die Fans vor Ort geben natürlich auch ihre Meinung dazu ab. So freut sich ein Zuschauer besonders auf TV-Star Maurice Dziwak (26): "Ich denke, der Maurice wird sehr unterhaltsam. Er ist mein Favorit aus den anderen Shows." Ein weiterer Dschungelcamp-Fan verspricht sich von einem anderen Teilnehmer besondere Momente: "Sam (33) ist sehr unterhaltsam, schon allein, wie er im Sommerhaus abgeliefert hat." Alle sind sich einig, dass sie sich viel von der Staffel versprechen.

Welcher Promi sich schlussendlich im australischen Busch beweisen kann, bleibt abzuwarten. Vor dem Start der Show haben auch die Promiflash-Leser ihr eigenes Urteil zu dem Cast abgegeben. Aus einer Umfrage vom 24. Januar geht hervor, dass der aktuell beliebteste Teilnehmer Reality-Queen Yeliz Koc (31) ist! Von den insgesamt 1.623 Lesern stimmten unglaubliche 348 für sie – und machten damit ganze 21,4 Prozent der Gesamtstimmen aus.

RTL / Boris Breuer Maurice Dziwak, Kandidat der 18. Dschungelcamp-Staffel

RTL Die diesjährigen Dschungelcamper

