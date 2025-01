Ethan Slater zollt Ariana Tribut zur Oscar-Nominierung

Vor wenigen Stunden wurden die diesjährigen Oscar-Nominierungen bekannt gegeben. Ein besonderer Moment für Ariana Grande (31): Die Schauspielerin wurde für ihre Rolle als Glinda in der Musical-Verfilmung Wicked für einen Oscar als "Beste Nebendarstellerin" nominiert. Anlässlich dieser unglaublichen Ehre ließ sich sogar ihr Freund Ethan Slater (32) zu einer kleinen Bekundung seiner Liebe und Anerkennung auf Instagram hinreißen. Normalerweise teilt der nämlich nichts, was mit seinem Privatleben, geschweige denn mit seiner Beziehung zu tun hat. Nun findet sich auf seinem Profil aber ein niedliches Foto seiner Liebsten, die verträumt am Fenster steht und dabei viele pinke Luftballons in der Hand hält. Ergänzend dazu postet er ein Bild von Ariana in seine Story. Dazu schreibt Ethan: "Für einen Oscar nominiert."

Ariana selbst meldete sich ebenfalls auf Social Media zu Wort, um ihre große Freude über diese Nominierung kundzutun. "Ich mache eine kurze Pause vom Weinen, um mich bei der Akademie für diese unfassbare Ehrung zu bedanken. Ich kann nicht aufhören zu weinen, was niemanden überrascht", schreibt sie zu einem Foto, das sie selbst als kleines Mädchen zeigt. Dem fügt sie emotional hinzu: "Ich fühle mich zutiefst geehrt, in solch brillanter Gesellschaft zu sein und dies mit der kleinen Ari zu teilen, die damals Judy Garland (✝47) beim Singen von 'Somewhere Over the Rainbow' beobachtete [...]. Ich bin so stolz auf dich, Kleine."

"Wicked" zählt zu den am meisten nominierten Filmen – in insgesamt zehn Kategorien steht das Musical zur Wahl. Auch als bester Film, wo er unter anderem mit "Anora", "The Brutalist" und "A Complete Unknown" konkurriert. Für den Oscar als besten Schauspieler stehen zum Beispiel Timothée Chalamet, Ralph Fiennes (62) und Sebastian Stan zur Wahl. Als beste Schauspielerin sind unter anderem Cynthia Erivo (38) und Demi Moore (62) nominiert. Die beste Nebendarstellerin wählt die Jury am 2. März zwischen Ariana, Zoe Saldaña (46) und Felicity Jones (41).

Instagram / ethanslater Ariana Grande, Schauspielerin

Getty Images Timothée Chalamet bei der Premiere von "A Complete Unknown", Dezember 2024

