Krabbeltiere sorgen bei den Dschungelcampern schon für Panik

Die 18. Staffel vom Dschungelcamp ist am 24. Januar gestartet. Schon die erste Folge hält beste Unterhaltung für die Zuschauer bereit. So gibt es bereits bei der ersten Nachtwache von Maurice Dziwak (26) und Yeliz Koc (31) ein wahres Drama – wegen winziger Krabbeltierchen! Die beiden Wächter sind der Meinung, von Kakerlaken angegriffen worden zu sein, was besonders Yeliz in Angst und Schrecken versetzt. Doch damit nicht genug: Anna-Carina Woitschack (32) fällt sogar wegen kleinem Ungeziefer aus ihrer Hängematte. Schockiert enthüllt sie: "Ich schwöre dir, in meinem Popo war ein Tier."

Auf Social Media sorgt die Panik der frisch eingezogenen Camper derweil für Belustigung. Ein User schreibt sarkastisch auf X: "Yeliz hat vorher noch nicht gewusst, dass es auch Tierchen im Dschungelcamp geben wird. Kannst du dir nicht ausdenken." Ein weiterer Fan amüsiert sich hingegen über den ungeschickten Sturz von Anna-Carina: "Der erste Fall aus der Hängematte kam in dieser Staffel aber früh. Und dann noch ein Käfer im Po."

Insgesamt kämpfen zwölf Promis in diesem Jahr um die heiß begehrte Dschungelkrone. Wer bis zum Schluss kämpft und sich den Sieg sichern kann, bleibt abzuwarten. In dem Countdown "Die halbe Stunde davor – Show 1" enthüllen jedoch bereits die ehemaligen Camper Leyla Lahouar (28), Mike Heiter (32) und Georgina Fleur (34), worauf sie sich in der Staffel besonders freuen. Unerwartete Konfrontationen mit Kakerlaken waren zwar nicht bei der Liste des Liebespaares dabei, jedoch die umstrittenen Essensprüfungen. Georgina hingegen meinte: "Ich gucke mir gar nicht gerne die Prüfungen an, weil ich leide da mit! Ich bin aber gespannt, wer die unterhaltsame, lustige Person ist."

RTL / Boris Breuer Anna-Carina Woitschack, Kandidatin der 18. Dschungelcamp-Staffel

RTL Georgina Fleur im Allstars-Dschungelcamp, 2024

