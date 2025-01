Lange Wartezeit: So beliebt ist Bradley Coopers Cheesesteak

Bradley Cooper (50) scheint eine neue Branche für sich entdeckt zu haben: Der Schauspieler ist unter die Köche gegangen. Schon vor knapp zwei Jahren hat der "Limitless"-Star seinen eigenen Foodtruck eröffnet und weil der so gut lief, wandelte er diesen mit seinem Businesspartner vor wenigen Wochen in ein echtes Restaurant um. "Danny & Coop's" heißt der Laden in New York City und serviert angeblich die besten Sandwiches der Stadt. Wie ein begeisterter Kunde der New York Post berichtet: "Es ist ein gutes Sandwich, ich habe etwa anderthalb Stunden gewartet und ich denke, das war es wert."

Das Sandwich ist etwas ganz Besonderes – und das nicht nur, weil das gegrillte Fleisch auf handgemachtem Brot serviert wird und stolze 16 Euro kostet. Hier steht der Chef noch selbst am Grill! Wie Fotos zeigen, die dem Magazin vorliegen, fasst Bradley selbst mit an: In Schürze und Basecap steht er mit seinen Mitarbeitern in der Küche. Etwas anderes kam für den "A Star is Born"-Darsteller aber wahrscheinlich gar nicht infrage, denn auch im anfänglichen Foodtruck hat er schon selbst das Essen zubereitet.

Das Restaurant hat seit der Eröffnung auch schon prominente Gäste angezogen. Allen voran hat sich Model Gigi Hadid (29) die Sandwiches schmecken lassen. Als Partnerin des Hollywood-Stars wollte sie sich die Chance natürlich nicht entgehen lassen, ihren Liebsten zu unterstützen. Sie teilte ein Foto ihrer Mahlzeit im Netz und rief all ihre Follower auf, sich selbst "etwas Gutes zu tun" und in Bradleys Restaurant zu dinieren. Auch Comedian Keegan-Michael Key (53) war schon zu Gast und lobte das Etablissement in höchsten Tönen.

LIFESTYLOGY / TMX / MEGA Bradley Cooper im Foodtruck in New York, Dezember 2023

Diamond / BACKGRID / ActionPress Bradley Cooper und Gigi Hadid im Februar 2024

