"Love Is Blind: Germany"-Hanni ähnelt Ilias' Ex-Freundin

Das Liebesdreieck zwischen Ilias Pappas, Alina und Hanni beschäftigte die Zuschauer von Love Is Blind: Germany während der ganzen Staffel. Am Ende heirateten der Unternehmer und Alina, doch die Fans sind nicht vollkommen überzeugt von ihrer Liebesgeschichte. Nun meldet sich Klaudia, eine Ex-Freundin des Casanovas, in einem TikTok-Video und schießt gegen ihren Verflossenen. Dabei fällt den aufmerksamen Fans eine Sache auf. "Sie sieht eins zu eins aus wie Hanni. Ich heule", schreibt eine Userin zu dem Clip. In einem anderen Kommentar heißt es: "Er hat definitiv einen Typ Frau. Mal schauen, wie lange das mit Alina hält, sie ist ja das komplette Gegenteil."

In ihrem Video hält sich Klaudia mit ihrer Meinung zu Ilias' Verhalten in der Kuppelshow nicht zurück. Sie zeigt darin eine kurze Szene aus "Love Is Blind: Germany" und kommentiert sie mit den Worten: "POV: Du musst nie wieder ein schlechtes Wort über deinen Ex verlieren, weil er es selbst allen auf Netflix gezeigt hat."

In der Realityshow lernten sich die Singles in sogenannten Pods kennen, ohne sich dabei zu sehen. Ilias zeigte in dieser Phase Interesse an Hanni und Alina, ging aber schließlich vor der Brünetten auf die Knie. Hanni wagte währenddessen mit dem Kandidaten Daniel den nächsten Schritt. Als die Paare kurz darauf gemeinsam auf Kreta Urlaub machten, schien Ilias allerdings auch mit der Blondine zu flirten. "Ich könnte jetzt sagen, dass da nichts ist, aber das wäre gelogen", gab der 27-Jährige im Einzelinterview zu.

Instagram / kladiars Klaudia, Ex-Freundin von Ilias Pappas

Netflix Ilias und Alina von "Love Is Blind: Germany"

