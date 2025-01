Polizei und Co.: So war die Anreise für die Dschungelcamper

In wenigen Tagen ziehen wieder zwölf Stars ins Dschungelcamp. Schon die Reise nach Australien ist für manche Promis jedoch alles andere als stressfrei. Yeliz Koc (31) gerät im Flugzeug mit einer Passagierin aneinander. "Direkt nach dem Einsteigen fing eine Frau in der Business Class an zu meckern. Die war sauer, dass ein Kind in ihrer Nähe saß. Hat gestöhnt, den Tisch geknallt – einfach nur, weil Snow dabei war", erklärt die Influencerin gegenüber Bild. Auch Sam Dylan (33) durchlebt schon vor dem Einzug ins Camp ein Abenteuer. Welches, erfahrt ihr im Promiflash-Video.

Anzeige Anzeige