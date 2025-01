RTL-Stimme Patrick Linke spielt bei "Alles was zählt" mit

Die Zuschauer von Alles was zählt erwartet das nächste Highlight. Patrick Linke, der den meisten Fans als der Ansager von Let's Dance bekannt sein dürfte, wagt sein Schauspieldebüt. In der Eventwoche, die ab dem 17. Februar auf RTL ausgestrahlt wird, wird der Duisburger vor der Kamera zu sehen sein. Er übernimmt laut Informationen des Senders die Rolle des Barkeepers Felix, dem Jenny (Kaja Schmidt-Tychsen, 43) auf Mallorca begegnet. Außerdem ist er ein alter Freund des zurückgekehrten Ingo Zadek, gespielt von André Dietz (49).

Für Patrick ist die Schauspielerei völliges Neuland – doch genau das macht den Reiz für ihn aus. Nach 25 Jahren als Sprecher habe er einen neuen Weg einschlagen wollen. "Ich hatte letztes Jahr den Wunsch, aus dem Off ins On zu gehen, mal wieder etwas zu wagen", erklärte er gegenüber dem Privatsender und ergänzte: "Alle kennen meine Stimme, aber niemand mein Gesicht. An der Käsetheke bleibe ich unerkannt. Das wird sich jetzt vielleicht ändern."

Patricks Rolle bei "Alles was zählt" hat zum Glück keinen Einfluss auf seine Sprecherrolle bei "Let's Dance". Auch in der kommenden Staffel, die im Februar startet, wird seine Stimme zu hören sein. Auf dem Parkett stehen in diesem Jahr unter anderem Realitystar Leyla Lahouar (28), Schauspielerin Simone Thomalla (59) und Sängerin Jeanette Biedermann (44). In einem Post auf Instagram wurden außerdem Ben Zucker (41), Christine Neubauer (62), Fabian Hambüchen (37), Marc Eggers (38), Marie Mouroum, Osan Yaran, Paola Maria (31), SelfieSandra (25) und Roland Trettl (53) angekündigt.

Anzeige Anzeige

RTL / Patrick Linke Patrick Linke bei den "Alles was zählt"-Dreharbeiten auf Mallorca

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Finalisten mit ihren Profis

Anzeige Anzeige

Anzeige