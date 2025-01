Neue Staffel von "Too Hot to Handle: Germany" startet bald

Too Hot To Handle: Germany geht in die nächste Runde! Wie Quotenmeter berichtet, bestätigte Netflix, dass die zweite Staffel der deutschen Version des Formats bereits abgedreht ist und die neuen Folgen in Kürze auf der Plattform verfügbar sein werden. Nach ersten Informationen soll die Show Ende Februar erscheinen. Die Fans dürfen sich erneut auf eine bunte Mischung attraktiver Singles freuen, die auf einer Trauminsel versuchen, sich dem Verbot körperlicher Nähe zu widersetzen – mit einem verlockenden Preisgeld als Motivation.

In den vergangenen Staffeln sorgte die Show für Schlagzeilen und machte einige Kandidaten in den sozialen Medien zu Stars. So entpuppten sich beispielsweise Harry Jowsey (27) und Francesca Farago (31) in der US-Version zu Fanlieblingen. In der deutschen Staffel machte sich Stella Stegmann (27) einen Namen – und wurde danach als erste bisexuelle Bachelorette gecastet.

Als echtes "Too Hot To Handle: Germany"-Traumpaar galten Emely Hüffer (28) und Kevin Njie (28). Nachdem es bei den Dreharbeiten gefunkt hatte, wurden sie auch im echten Leben ein Paar. Im März 2023 gaben sie zur Freude der Fans bekannt, dass sie ein Baby bekommen haben: den kleinen Ocean. Doch im darauffolgenden Sommer kursierten Trennungsgerüchte – und im Podcast "Hot Soul" bestätigte die Influencerin das Liebes-Aus. "Ich dachte mir, ich reiße einfach mal das Pflaster ab. Kev und ich sind getrennt. Ich bekomme so Gänsehaut, wenn ich das sage. [...] Ich weiß, es gab viele Fragen, aber ich war noch überhaupt nicht bereit, diese Realität in meinen Kopf reinzusetzen", informierte sie ihre Fans.

