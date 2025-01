Wer ist der beliebteste Kandidat vor dem Dschungelstart?

Nur noch wenige Stunden, bis die erste Folge der neuen Dschungelcamp-Staffel ausgestrahlt wird. Aber wer wird diesmal die Krone mit nach Hause nehmen? Der Cast ist bunt wie eh und je – fast aus jedem Unterhaltungsbereich ist etwas dabei. In das Camp ziehen in diesem Jahr wie immer vor allem bekannte Gesichter aus dem Reality-TV: Unter anderem ist Yeliz Koc (31) eine Kandidatin. Besonders spannend könnte es zwischen Sam Dylan (33) und Alessia Herren (23) werden. Die beiden bekamen sich nämlich schon im Sommerhaus der Stars in die Haare. Zu ihnen gesellt sich der selbst ernannte Reality-Löwe Maurice Dziwak (26). Für ihn wird die Zeit in Australien sicher nicht ganz einfach, denn immerhin wurde er erst kürzlich erstmals Papa.

Aber auch der Sport sowie Film und Fernsehen sind im Dschungelcamp vertreten. So wagen Schauspielerin Nina Bott (47), GZSZ-Star Timur Ülker (35) und "Der Alte"-Darsteller Pierre Sanoussi-Bliss das Abenteuer Australien. In Sachen Sport hat wohl Jörg Dahlmann (66) einiges an Wissen parat, immerhin war er jahrelang Fußballexperte und -kommentator. Beim Fußball ist Jürgen Hingsen (66) wohl eher raus – dafür hat der ehemalige Zehnkämpfer aber sicher die ein oder andere Olympia-Geschichte im Gepäck. Zu guter Letzt gesellen sich noch Anna-Carina Woitschack (32) und Edith Stehfest zu den Kandidaten. Bei Schlagersängerin Anna-Carina kann man vielleicht auf das ein oder andere Ständchen hoffen. Edith hingegen tritt in die Fußstapfen ihres Mannes Eric (35), der nach der Legenden-Staffel 2024 bereits zweimal seine Zeit am Lagerfeuer fristete.

Eingezogen sind die Teilnehmer bereits und die ersten Bilder zeigten, dass dabei der gewohnt harsche Tonfall herrschte. Die Aufnahmen von RTL zeigen, wie der zweite Schwung sich in Reih und Glied auf einem Helikopterlandeplatz aufstellen musste, um den Anweisungen der Rancher zu lauschen. Die erste Hälfte fand ihren Weg in den Busch bereits zwei Tage zuvor. Das Camp zu erreichen war aber alles andere als leicht, denn es ging hoch hinaus. Was genau die Camper erwartet, sehen die Fans heute Abend in der ersten Folge von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!".

Anzeige Anzeige

RTL / Boris Breuer Die Kandidaten des Dschungelcamps 2025

Anzeige Anzeige

RTL Timur Ülker, Jürgen Hingsen, Pierre Sanoussi-Bliss, Nina Bott, Lilly Becker und Yeliz Koc

Anzeige Anzeige

Anzeige