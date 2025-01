Arnold Schwarzenegger erzielt Rekordsumme bei Spendenauktion

Arnold Schwarzeneggers (77) jüngste Charity-Aktion war mehr als erfolgreich: Bei seinem Special Dinner for Climate Action im legendären Stanglwirt in Going wurden unglaubliche 1,55 Millionen Euro für den guten Zweck gesammelt. Den Großteil der Spenden bekommt die Klimaschutzorganisation des Schauspielers – die Schwarzenegger Climate Initiative. Aber auch in die Wahlheimat des Schauspielers, Kalifornien, wo die Feuerwehr aktuell gegen heftige Brände kämpft, wird eine größere Summe fließen. "Heute setzen wir uns für den Schutz unseres Planeten und eine gesündere Zukunft für alle ein. [...] Meine Gedanken sind bei meinen Landsleuten in Los Angeles", erklärte Arnold und machte deutlich, dass rund 300.000 Euro für den Wiederaufbau und die Unterstützung der Einsatzkräfte verwendet werden sollen. Schon zuvor hatte Arnie rund eine Million Euro von seinem eigenen Geld an Hilfsorganisationen für die Brandhilfe gespendet.

Die Veranstaltung, die am vergangenen Donnerstagabend stattfand, brachte prominente Gäste wie Giovanni (46) und Jana Ina Zarrella (48), Matthias Schweighöfer (43) und Ruby O. Fee (28), The BossHoss und viele mehr zusammen. Während des Abends wurden zahlreiche Kunstwerke, signierte Sammlerstücke und exklusive Erlebnisse versteigert, die maßgeblich zu der beeindruckenden Spendensumme beitrugen. Besonders begehrt war ein persönliches Workout mit Arnold, das 100.000 Euro erzielte. Eine seiner legendären Uhren brachte sogar 170.000 Euro ein, die schließlich auf satte 340.000 Euro verdoppelt wurden, um die Brandbekämpfung in Kalifornien zu unterstützen. Auch ein Meet-and-Greet mit Giovanni fand großen Anklang und kam für 125.000 Euro unter den Hammer.

Dass Arnold, der seit Langem für Umweltthemen einsteht, in Österreich zu solchen Anlässen einlädt, ist inzwischen zur Tradition geworden. Der Ex-Bodybuilder engagiert sich seit Jahren mit großer Leidenschaft für ökologische Projekte, nicht zuletzt durch seine Initiative, die jährlich den Austrian World Summit in Wien organisiert. Auch privat pflegt Arnold die enge Verbindung zu seiner Heimat, obwohl er seit Jahrzehnten mit seiner Familie in Kalifornien lebt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Arnold Schwarzenegger, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Arnold Schwarzenegger im Oktober 2024

Anzeige Anzeige