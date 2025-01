Barack Obama widmet Michelle liebevollen Geburtstags-Post

Barack Obama (63) hat seiner Frau Michelle Obama (61) anlässlich ihres 61. Geburtstags eine ganz besondere Liebeserklärung gemacht. "Alles Gute zum Geburtstag für die Liebe meines Lebens, Michelle. Du erfüllst jeden Raum mit Wärme, Weisheit, Humor und Anmut – und du siehst dabei gut aus", schrieb der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten auf Instagram und teilte ein Foto, das ihn und Michelle an einem festlich gedeckten Tisch zeigt, wie sie sich zärtlich an den Händen halten. "Ich bin so glücklich, dass ich die Abenteuer des Lebens mit dir erleben darf. Ich liebe dich!", fügte der Politiker hinzu. Mit diesen rührenden Worten erstickt er die kürzlich aufgekommenen Trennungsgerüchte wohl im Kern!

Michelle meldete sich unter dem liebevollen Post ihres Gatten selbst zu Wort und bedankte sich bei ihm: "Liebe dich, Honey!" Auch zahlreiche Fans und Kollegen hinterließen Glückwünsche für die ehemalige First-Lady. "Alles Gute zum Geburtstag an die Königin aller Königinnen! Wir lieben dich, Michelle", schrieb beispielsweise die Promi-Psychologin Cheyenne Bryant. Einige Fans kommentierten: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an unsere ewige First-Lady. Wir vermissen dich, deine Klasse und Anmut und deine Intelligenz, die du mit uns geteilt hast!" und "Präsident Obama, mit nichts als Liebe und Respekt, empfehle ich Ihnen, Michelle dieses Wochenende in einen schönen langen, wohlverdienten Urlaub zu bringen und erst am Dienstag wiederzukommen." Damit spielt der letzte User wohl auf die Amtseinführung von Donald Trump an, die am Montag, den 20. Januar, stattfindet.

Das Paar, das 2008 in das Weiße Haus einzog, wird weltweit für seine enge Beziehung und seine Ausstrahlung gefeiert. Barack und Michelle gehören auch nach dem Ende ihrer Amtszeit zu den beliebtesten Persönlichkeiten der USA. Ihre Liebesgeschichte begann im Sommer 1989, als Barack sich dem Team der Kanzlei Sidley Austin anschloss. Michelle, damals Michelle Robinson, war seine Mentorin und zunächst zurückhaltend, stimmte aber schließlich einem Date zu – einem Besuch bei Baskin-Robbins. Barack erinnerte sich im Interview mit O Magazine einst: "Ich küsste sie, und es schmeckte wie Schokolade. Zwischen uns hat es sofort gefunkt. Am Ende des Dates war es vorbei – ich war begeistert." Ihre Geschichte ist so ikonisch, dass der Ort ihres ersten Kusses heute durch eine Gedenktafel markiert ist.

Instagram / barackobama Barack und Michelle Obama im Januar 2025

Instagram / michelleobama Barack und Michelle Obama bei einem Besuch des Whitney Museum of American Art

