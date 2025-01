Jo Yu-ri enthüllt neue grausame Wendungen in "Squid Game"

Die Vorfreude auf die dritte und finale Staffel von Squid Game wächst, und dabei heizt niemand die Spannung so sehr an wie Jo Yu-ri. Die Schauspielerin, die in der populären Netflix-Serie die schwangere Spielerin Kim Jun-hee mit der Nummer 222 verkörpert, sprach kürzlich über die kommenden Ereignisse der Serie. Gegenüber Cinema Today erklärte Yu-ri, dass viele Fan-Theorien zur Handlung "überraschenderweise falsch" seien. "Uns erwartet eine Story, die wirklich unfassbar brutal und grausam ist. Also freut euch drauf", kündigte sie an.

Die ersten beiden Staffeln von "Squid Game" sind berüchtigt für ihre grausame Bildsprache, die weltweit Zuschauer schockierte und gleichzeitig faszinierte. Mit einem Mix aus makaberen Kinderspielen und sozialkritischem Drama wurde die koreanische Serie schnell zu einem globalen Phänomen. Besonders der fiese Cliffhanger der zweiten Staffel ließ die Fans mit brennenden Fragen zurück. Ein offizieller Teaser für Staffel drei deutet bereits an, dass die bekannte Killerpuppe Young-hee zurückkehren wird, dieses Mal jedoch in Begleitung ihres "Freundes" Chul-su. Wann genau die finale Staffel bei Netflix erscheinen wird, ist noch unklar, doch ein Start im Sommer oder Herbst 2025 gilt als wahrscheinlich. Spin-offs könnten ebenfalls in Planung sein.

Yu-ri ist nicht nur durch ihre Rolle in "Squid Game" international bekannt geworden, sondern machte sich zuvor als K-Pop-Star und Mitglied der Girlgroup IZ*ONE einen Namen. Nach der Auflösung der Band konzentriert sie sich verstärkt auf ihre Schauspielkarriere. Ihre Vielseitigkeit und ihre Fähigkeit, die Emotionen ihrer Charaktere so eindrucksvoll darzustellen, wurden in der Serie besonders gelobt. Neben "Squid Game" hat sie sich auch in der südkoreanischen Unterhaltungsindustrie durch kleinere TV-Projekte und Gastauftritte etabliert.

Getty Images Ein Teil des "Squid Game 2"-Casts posiert bei der Los Angeles-Premiere in 2024

Netflix Lee Jung-jae, "Squid Game"-Darsteller

