Pax Jolie-Pitt verursacht erneut einen Unfall mit dem E-Bike

Pax Thien Jolie-Pitt (21) kommt zwar mit dem Schrecken davon, verursacht aber trotzdem Ärger. Der Sohn von Angelina Jolie (49) und Brad Pitt (61) wurde am Freitag erneut in einen E-Bike-Unfall verwickelt. Laut Berichten von TMZ fuhr er in Los Feliz, Los Angeles, freihändig auf seinem BMX-ähnlichen E-Bike durch die Straßen, bevor er in die Beifahrertür eines weißen Autos krachte. Pax blieb glücklicherweise unverletzt und konnte seine Fahrt nach einem Gespräch mit den Insassen des Wagens sowie einem kurzen Check seines Fahrrads fortsetzen. Er trug dabei einen Helm, wie die Aufnahmen zeigen, was ihn vor Schlimmerem bewahrte. Dies ist bereits Pax' zweiter Unfall mit einem E-Bike innerhalb von sechs Monaten.

Erst im vergangenen Juli war Pax in einen ähnlichen Vorfall verwickelt, kam damals allerdings nicht so glimpflich davon. Stattdessen musste der Promi-Spross sogar ins Krankenhaus gebracht werden. Er war ebenfalls in ein Auto gefahren – trug allerdings keinen Helm und zog sich dabei Kopfverletzungen zu. Augenzeugen berichteten damals, dass er zunächst bewusstlos am Boden lag. "[...] sein Mund war mit Blut gefüllt. Als er versuchte zu sprechen, sah ich einen kleinen Blutstrahl aus seinem Mund kommen", berichtete eine der Rettungssanitäterinnen gegenüber People. Pax zog sich jedoch keine lebensgefährlichen Verletzungen zu und konnte nach wenigen Tagen aus der Klinik entlassen werden. Neben diesem Unfall war er im Mai 2024 auch in einen Autounfall verwickelt, bei dem er mit seinem Tesla gegen einen geparkten Lastwagen prallte, glücklicherweise aber unverletzt blieb.

Von dem Unfall im vergangenen Sommer trägt Pax seither eine kleine Erinnerung in Form einer Narbe auf seiner Stirn. Diese präsentierte der 21-Jährige im September beim Toronto International Film Festival auf dem roten Teppich. Das Event besuchte er damals zusammen mit seiner Mutter Angelina, die sich nach seinem E-Bike-Sturz liebevoll um ihn kümmerte. Seinen Vater Brad wollte er allerdings nicht sehen und lehnte angeblich sogar seine Krankenhausbesuche ab. "[Er] möchte keine Genesungswünsche von seinem verzweifelten Vater", berichtete damals ein Insider gegenüber Daily Mail. Brad und sein Sohn haben seit der Trennung von Angelina im Jahr 2019 ein schwieriges Verhältnis zueinander.

ActionPress Pax Thien Jolie-Pitt

Getty Images Angelina Jolie und Pax Thien Jolie-Pitt im September 2024