Zum Kuss gepackt: "Make Love, Fake Love"-Oliver gibt Vollgas

In der vierten Folge der Reality-Show Make Love, Fake Love geht es für Karina Wagner (28), die im Format auf der Suche nach der großen Liebe ist, besonders aufregend zu. In einer privaten Unterhaltung mit dem Kandidaten Oliver springt der Funke offenbar über: Kaum haben sich die beiden auf das Daybed zurückgezogen, fackelt Olli nicht lange und küsst die Single-Lady leidenschaftlich. "Endlich werden die Männer mal so ein bisschen wach", kommentiert Karina den Moment im Anschluss. Während die anderen Kandidaten neugierig versuchen, das Gespräch zu belauschen, bleibt ihnen dieser spezielle Moment jedoch verborgen.

Karina zeigt sich nach dem Kuss überzeugt, dass Olli echtes Interesse an ihr hat und ebenfalls single ist – schließlich ist genau das die Herausforderung des Formats. Doch die Harmonie wird gestört, als auch Ollis Mitstreiter Maurice das einstige Bachelor-Girl einen Moment für sich in Anspruch nimmt. Den 26-Jährigen scheint die Situation zu wurmen, da er vermutet, dass zwischen den beiden mehr laufen könnte. Immerhin ergatterte Maurice nach dem Bussi-Eklat mit Cansin den allerersten waschechten Kuss in der Show. "Maurice ist ein ernstzunehmender Gegner. Deswegen macht es mich schon ein bisschen aggressiv, aber ich versuche, es piano zu halten", gesteht Oliver.

Maurice und Oliver scheinen bei Karina gute Karten zu haben. Doch es gibt noch einen weiteren großen Konkurrenten: Kevin. Der 23-Jährige ist bislang der erste und einzige Mann, der die Nacht mit der Lüneburgerin in ihrem privaten Bereich verbringen durfte. Da ging es heiß her – sehr zum Missfallen von Kevins Freundin, die das Geschehen in der Villa der Freundinnen auf dem Fernseher mitverfolgen muss. "Man geht ja immer davon aus, dass alles nur gespielt ist, aber man hat trotzdem immer diese Gedanken im Hinterkopf: 'Ok, was ist, wenn er sie wirklich toller findet als mich?'", erklärte sie daraufhin im Einzelinterview.

Karina Wagner bei "Make Love, Fake Love"

"Make Love, Fake Love"-Kandidat Maurice

