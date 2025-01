Dieser Dschungelcamper kommt bei den Zuschauern am besten an

Der Kampf um den Titel als Dschungelkönig oder Dschungelkönigin startete vor wenigen Tagen. Vor dem Auftakt des Dschungelcamps schien Yeliz Koc (31) der Liebling der Fans zu sein, wurde nach Tag eins im australischen Busch jedoch von Timur Ülker (35) abgelöst. Und wie sieht es heute aus? Das Ergebnis steht fest: Der GZSZ-Star konnte in einer Promiflash-Umfrage [Stand: 26. Januar, 19:00 Uhr] 201 (17,9 Prozent) von insgesamt 1.125 Stimmen für sich gewinnen und darf sich daher weiterhin über den ersten Platz freuen.

Auf den Plätzen zwei und drei hat sich allerdings etwas getan. Der selbsternannte Löwe Maurice Dziwak (26) konnte die Promiflash-Leser nach zwei Folgen des beliebten TV-Formats weiter von sich überzeugen und landet mit 164 Stimmen (14,6 Prozent) auf dem zweiten Platz. Die ehemalige Love Island VIP-Kandidatin dagegen scheint die Stimmen der Zuschauer zu verlieren. Yeliz befindet sich nach einem eigentlich vielversprechenden Start mit 148 Votes, was 13, 2 Prozent der Gesamtstimmen ausmacht, hinter dem einstigen Kampf der Realitystars-Teilnehmer.

Wer sich am Ende die Dschungelkrone schnappt, bleibt allerdings abzuwarten – immerhin erwarten die Kandidaten noch einige herausfordernde Tage im Dschungelcamp. Eine Sache scheint aber festzustehen: Die Zuschauer wollen aktuell wohl nur eine Person in den Prüfungen leiden sehen – und das ist Sam Dylan (33). Der Prince Charming-Star wurde gestern nach dem Abbruch seiner ersten Herausforderung zum zweiten Mal auserwählt. Ob seine Mitstreiter damit so zufrieden sind, ist allerdings fraglich.

RTL / Boris Breuer Timur Ülker, Dschungelcamp-Kandidat

RTL / Boris Breuer "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus"-Kandidat Maurice Dziwak

