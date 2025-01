Jessica Alba teilt herzerwärmende Aufnahme mit Sohn Hayes

Jessica Alba (43) beweist, dass ihre Kids während der Trennung von Cash Warren (46) an erster Stelle stehen. Sie veröffentlicht einen herzerwärmenden Clip auf Instagram, der einen innigen Moment zwischen der Schauspielerin und ihrem Sohn Hayes (7) zeigt. In diesem befinden sich die beiden in ihrem Heim-Fitnessstudio, während sie sich eine liebevolle Umarmung geben. "Morgenumarmungen – damit sich unsere Herzen berühren können", schreibt der "Fantastic Four"-Star dazu. Außerdem versucht sie, ihren Nachwuchs zum Tanzen zu animieren – Hayes scheint jedoch wenig begeistert, dribbelt lieber seinen Basketball und verlässt den Raum.

Aber auch die Töchter der "Honey"-Darstellerin dürfen sich über Zeit mit ihrer Mama freuen. So genoss sie erst kürzlich einen Mädelstrip in New York City, den sie gemeinsam mit ihrer Tochter Honor (16) unternahm. Jessica teilte Schnappschüsse ihrer Reise im Netz, auf denen sie beispielsweise das Broadway-Stück "Oh, Mary!" besuchten, ausgiebige Shoppingtouren machten oder sich ein leckeres Dinner gönnten. "Momente in New York City mit meinem großen Mädchen. Ich liebe die Zeit zu zweit mit meinem Engel", betitelte sie ihren Beitrag. Das Mutter-Tochter-Duo durfte sich währenddessen aber auch über die Anwesenheit ihrer engen Freunde, wie der Köchin Giada De Laurentiis und deren Tochter Jade, freuen.

Die 43-Jährige scheint sich in dieser schwierigen Phase ihres Lebens also voll und ganz auf ihre Kinder zu konzentrieren. Sie bestätigte erst vor wenigen Wochen, dass sie und ihr Ehemann Cash fortan getrennte Wege gehen. "Ich befinde mich seit Jahren auf einer Reise der Selbstverwirklichung und Transformation – sowohl als Einzelperson als auch in der Partnerschaft mit Cash", erklärte Jessica in einem Social-Media-Beitrag und fügte hinzu: "Ich bin stolz darauf, wie wir in den vergangenen 20 Jahren in unserer Ehe gewachsen sind, und es ist nun an der Zeit, dass wir ein neues Kapitel des Wachstums und der Entwicklung als Individuen aufschlagen."

Instagram / jessicaalba Jessica Alba und ihr Sohn Hayes im Januar 2025

Instagram / https://www.instagram.com/jessicaalba/ Jessica Alba und Cash Warren mit ihren Kindern, 2024

