"Squid Game"-Schöpfer plant packendes Frontmann-Spin-off

Der südkoreanische Showrunner Hwang Dong-hyuk hat erste Einblicke in mögliche Spin-offs seiner Erfolgsserie Squid Game gegeben. Während die Fans schon gespannt auf die Veröffentlichung der dritten und letzten Staffel der Survival-Serie auf Netflix warten, denkt Dong-hyuk schon einen Schritt weiter. In einem Gespräch mit dem Hollywood Reporter verriet der Showmacher, dass er sich besonders für zwei Figuren aus "Squid Game" eine eigene Serie vorstellen könnte: den berüchtigten Frontmann, gespielt von Lee Byeong-heon, und den rätselhaften Anwerber, dargestellt von Gong Yoo. Dabei denkt er an eine Handlung, die zeitlich zwischen der ersten und zweiten Staffel angesiedelt sein könnte.

In dieser mehrjährigen Lücke gäbe es einiges zu erzählen, erklärte der Schöpfer der Serie. "Was hat der Frontmann in diesen drei Jahren gemacht? Und was hat der Anwerber unternommen?", fragte er in dem Interview. Mit solchen Fragen spiele er in seinen freien Momenten gerne herum. Fans dürften jedoch nicht zu früh hoffen: Noch hat Netflix keine offizielle Bestellung für ein Spin-off bekannt gegeben, da zunächst die bereits abgedrehten Staffeln zwei und drei veröffentlicht werden. Staffel drei wird das große Finale der Serie bilden und könnte laut Leaks möglicherweise im Sommer erscheinen. Bis dahin bleibt die Zukunft eines möglichen Spin-offs völlig offen.

Dong-hyuk hat mit "Squid Game" einen weltweiten Erfolg gelandet, der nicht nur das Publikum begeisterte, sondern auch zahlreiche Rekorde für Netflix brach. Hinter den Kulissen ist der kreative Kopf für seine akribische Arbeit und seinen Perfektionismus bekannt. Seine Idee für ein Spin-off zeigt einmal mehr, wie tief er in die Geschichten seiner Figuren eintaucht. Besonders Lee Byeong-heon und Gong Yoo, beide in Südkorea gefeierte Filmstars, hätten das Potenzial, in einem eigenen Projekt zu glänzen. Erst kürzlich gestand Dong-hyuk, dass er sich beim Schreiben der Serie oft von persönlichen Fragen und gesellschaftlichen Themen inspirieren ließe – ein Ansatz, der sich auch in einem möglichen Ableger widerspiegeln könnte.

Yonhap News/YNA/Newscom/The Mega Agency Hwang Dong-hyuk in Seoul, 2017

Getty Images Ein Teil des "Squid Game 2"-Casts posiert bei der Los Angeles-Premiere in 2024

