Gypsy Rose Blanchard klärt Gerüchte zu Tochter und Jugendamt

Gypsy Rose Blanchard (33), die durch das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom und ihre Verwicklung in den Mord an ihrer Mutter bekannt wurde, hat kürzlich neu aufgekommene Gerüchte zurückgewiesen, die derzeit in den sozialen Medien kursieren. Die 33-Jährige, die Anfang 2025 Mutter einer Tochter namens Aurora Raina wurde, stellte klar, dass die Behauptung, das Jugendamt habe ihre Familie in Louisiana besucht, absolut falsch sei. "Unsere Tochter ist sehr sicher und gesund", versicherte sie am Freitag in einer Reihe von Beiträgen auf Instagram. Ebenso wies sie Spekulationen zurück, sie habe nach der Geburt ein Fake-Baby präsentiert oder auf Abnehm-Medikamente zurückgegriffen.

Gypsy Rose erklärte weiter, sie habe die Behauptungen öffentlich angesprochen, um den vorherrschenden Falschinformationen im Internet entgegenzuwirken. "Ich spreche die verrückten Gerüchte an, die über die letzten Wochen verbreitet wurden, damit klar ist, dass sie nicht wahr sind", äußerte sie sich auch exklusiv gegenüber People. Da sie selbst viele Jahre unter dem körperlichen und seelischen Missbrauch durch ihre Mutter leiden musste, entschied sie sich für ein zurückgezogenes Leben, nachdem sie im Dezember 2023 nach acht Jahren Haft entlassen wurde. Bilder ihrer Tochter teilt sie bewusst nicht, um Auroras Privatsphäre zu schützen. "Danke an all unsere Unterstützer, aber wir schätzen die Sicherheit und den Schutz unserer Tochter", schrieb sie in einem weiteren Instagram-Beitrag.

Gypsy Rose wurde vor allem durch den aufsehenerregenden Fall ihrer Mutter Dee Dee Blanchard bekannt, die ihre Tochter über Jahre hinweg medizinisch misshandelte, indem sie Krankheiten erfand und Behandlungen erzwang, die nicht notwendig waren. Der Fall führte nicht nur zu einem Mordprozess, sondern inspirierte auch Dokumentationen und TV-Produktionen. Seit ihrer Entlassung engagiert sich die frischgebackene Mutter vor allem für ein normales Familienleben mit ihrem Partner Ken Urker und Tochter Aurora. Auch wenn sie in den sozialen Medien präsent bleiben wird, hat sie bereits mehrfach betont, dass sie vor allem die Ruhe für ihr neues Leben suche.

Instagram / gypsy.rose.blanchard.insta Ken Urker und Gypsy Rose Blanchard

Instagram / kenurker Ken Urker und Gypsy Rose Blanchard mit ihrer Tochter Aurora

