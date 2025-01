Jason Kelce beeindruckte Kylies Familie beim ersten Treffen

Jason Kelce (37) hat die Familie seiner heutigen Ehefrau Kylie (32) beim ersten Kennenlernen auf ungewöhnliche Weise begeistert. In ihrem Podcast "Not Gonna Lie" erzählte Kylie jetzt, dass Jason 2015 erstmals bei einem Familientreffen bei ihrer Tante in Philadelphia dabei war. Sie hatte ihn eingeladen – allerdings nicht damit gerechnet, dass er zusagen würde. Doch er kam – und landete prompt im Aufstellpool im Vorgarten. "Er hat wirklich einen guten ersten Eindruck hinterlassen", verriet Kylie lachend. Ihre Familie hielt ihn für einen sympathischen Menschen, was auch ihrem Vater die anfängliche Skepsis gegenüber einem Profisportler als Schwiegersohn nahm.

Kylie und Jason, die sich über eine Dating-App kennengelernt hatten, waren drei Jahre lang ein Paar, bevor er ihr einen Antrag machte. Dieser Moment verlief ebenso besonders: Nach einem gemeinsamen Abendessen nutzte Jason die Gelegenheit, sich unter dem Vorwand, die Toilette aufzusuchen, ins Haus ihrer Eltern zu schleichen. Dort wollte er um ihren Segen bitten, Kylie heiraten zu dürfen. "Ich dachte, er hätte einfach nur zu wenig Zeit gehabt", erzählte Kylie im Podcast "Sunday Sports Club" von Allison Kuch. Als er wenig später wiederkam, sagte er: "Das ist zwar nicht die romantischste Art, das zu tun, aber du musst aus dem Truck aussteigen." In dem Moment wusste Kylie sofort, dass er auf die Knie gehen würde. "Ich habe keine Ahnung, was er gesagt hat, ich war wie weggetreten", scherzte sie über den emotionalen Moment.

2018 gaben die beiden sich dann das Ja-Wort und inzwischen sind sie stolze Eltern von drei Töchtern: Wyatt, Ellie und die kleine Bennett, die 2023 geboren wurde. Eine vierte Tochter ist bereits unterwegs. Abseits des Rampenlichts ihres erfolgreichen Mannes, der bis 2024 als Football-Profi bei den Philadelphia Eagles spielte, zeigt die Familie, wie bodenständig sie geblieben ist. Mit humorvollen Anekdoten und viel Offenheit lässt Kylie die Fans immer wieder an ihrem Familienleben teilhaben und beweist, dass Liebe manchmal ganz unkonventionell beginnt – auch mal in einem Pool im Vorgarten.

Getty Images Jason Kelce im Oktober 2023

Getty Images Kylie Kelce, Ehefrau von Jason Kelce

