Leo und Jacqueline Lugner besuchen den Deutschen Filmball

Jacqueline Lugner hat in Gedenken an ihren Vater, Richard Lugner (✝91), den Deutschen Filmball in München besucht. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Leo erschien sie auf dem roten Teppich der glamourösen Veranstaltung im Bayerischen Hof. Der Ball war Richard stets eine Herzensangelegenheit, doch im vergangenen Jahr hatte der Unternehmer aufgrund gesundheitlicher Probleme absagen müssen. Nach seinem Tod im August 2024 wollte Jacqueline nun die Tradition ihres Vaters ehren und seine Liebe für solche Veranstaltungen weiterleben lassen.

Richard, bekannt als "Mörtel", war über die Jahre hinweg ein gern gesehener Gast beim Deutschen Filmball und hatte dabei regelmäßig unterschiedliche weibliche Begleitungen. Oft nutzte er die Gelegenheit, um auch seinen berühmten Opernball in Wien ins Gespräch zu bringen. "Das ist ein Märchenball", schwärmte er einst laut den Berichten des Kuriers und ließ gleichzeitig durchblicken, dass auch der Filmball für ihn ein Highlight war. "Wie der Name schon sagt, sind da die Filmstars", erklärte er einmal begeistert.

Im vergangenen August starb Richard im Alter von 91 Jahren in seiner Villa in Döbling. In einer pompösen Trauerfeier in Wien nahmen seine Familie sowie Freunde und Weggefährten Abschied von ihm. Wie die Bild berichtete, eskortierten vier Rocker auf Harleys Richards roten Sarg in die Kathedrale. Neben Jacqueline und ihrer Mutter Christina Lugner (59) nahm auch seine letzte Ehefrau Simone Lugner an der Beisetzung teil.

Walter Pernkopf / picturedesk.co / ActionPress Jacqueline und Richard Lugner 2016 in Linz

ActionPress Beerdigung von Richard Lugner

