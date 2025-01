Nicole Scherzinger zeigt sich durchtrainiert in den Bergen

Nicole Scherzinger (46) sorgt auf Instagram erneut mit beeindruckenden Bildern für Aufsehen. Die ehemalige Pussycat Dolls-Sängerin, die derzeit in New York auf der Bühne des Broadway-Musicals "Sunset Boulevard" brilliert, gönnte sich eine wohlverdiente Auszeit. In einem royalblauen Sport-BH und passenden Leggings präsentierte sie auf einem hawaiischen Berg ihre durchtrainierte Figur und beeindruckende Yoga-Posen – barfuß und vor einem atemberaubenden Sonnenaufgang. "Eines meiner Lieblingsdinge ist es, das Licht am Horizont kurz vor Sonnenaufgang zu erleben", schrieb Nicole zu den Bildern. Sie erklärte außerdem, dass die Natur sie erdet und daran erinnert, präsent im Moment zu bleiben.

Der Aufenthalt in ihrer Heimat Hawaii scheint der Sängerin und Schauspielerin gutgetan zu haben. Dort verbrachte sie Zeit mit ihrer Familie und sammelte Kraft, bevor sie auf die Bühne zurückkehrte. In ihrem Post teilte sie zudem inspirierende hawaiische Weisheiten und gedachte der Opfer der Waldbrände in Los Angeles. Nicole ist derzeit als Norma Desmond, eine verblassende Filmdiva, im von Andrew Lloyd Webber (76) überarbeiteten Musical "Sunset Boulevard" zu sehen. Ihre Darbietung hat nicht nur Kritiker, sondern auch das Publikum begeistert, das sie mit minutenlangen Standing Ovations feierte. Die Show erweist sich als ein großer Erfolg und sorgt für ausverkaufte Vorstellungen.

Nicole ist nicht nur für ihre Bühnenpräsenz bekannt, sondern auch für ihre bodenständige und dankbare Haltung. Die charismatische Sängerin betont häufig, wie wichtig ihr Familie, Natur und persönliche Auszeiten sind. Ihre musikalische Karriere startete sie als Frontfrau der Pussycat Dolls und entwickelte sich später zur gefeierten Solokünstlerin und Schauspielerin. Neben ihrer Karriere begeistert sie regelmäßig als Jurorin bei The Masked Singer.

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger am Strand auf Hawaii, Januar 2025

Getty Images Nicole Scherzinger bei der Broadway-Premiere von "Sunset Blvd", Oktober 2024

