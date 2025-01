So kam Xander Stephingers kleine Tochter Emma zu ihrem Namen

Xander Stephinger und seine Partnerin Lilly sind vor rund zwei Wochen stolze Eltern ihrer Tochter Emma geworden. Im exklusiven Interview mit Promiflash spricht das Paar nun über seinen Familienzuwachs – und verrät dabei, wie es zu der Namenswahl der Kleinen kam. "Am ersten Tag war unser Mädchen namenlos... bis Lilly den Namen Emma in den Raum geschmissen hat. Sie sieht einfach aus wie eine Emma. Der Name passt perfekt zu ihr als Baby, in ihrer Jugend wird sie sicherlich eine Emmi sein und im Alter eine Oma Emma", erzählt der ehemalige Make Love, Fake Love-Kandidat.

Bis zur Namensgebung war es aber ein langer Weg. Wie die Reality-TV-Bekanntheit offenbart, seien sich die beiden "die ganze Zeit uneinig gewesen". "Ehrlich gesagt war das Thema 'Name' auch nie so sehr präsent bei uns", gesteht Xander gegenüber Promiflash. Letztendlich entschieden sich die frischgebackenen Eltern aber für Emma – und fanden im Nachhinein heraus, dass ihre Tochter in der Familie nicht die Erste mit diesem Namen ist. "Lillys Eltern erzählten uns, nachdem wir den Namen festgelegt hatten, dass sowohl Lillys Mama als auch der Papa beide eine Oma Emma hatten", gibt der Neu-Papa preis.

Das Paar verkündete im vergangenen Juli die großen Neuigkeiten, gemeinsamen Nachwuchs zu erwarten. Dafür veröffentlichten sie eine Reihe von Schnappschüssen auf Instagram, auf denen sie stolz das Ultraschallbild ihres Babys präsentierten. "Kleines Wunder und großes Glück. Wir freuen uns so sehr, wenn wir dich kennenlernen dürfen", schrieben sie voller Begeisterung darunter und fügten hinzu: "Wir teilen dieses Glück mit euch und sind sichtlich erleichtert, kein Geheimnis mehr daraus machen zu müssen." Am 14. Januar 2025 war es dann so weit: Ihre kleine Emma erblickte das Licht der Welt.

Instagram / xander_stephinger Xander Stephinger mit seiner Partnerin Lilly und ihrer Tochter Emma

Instagram / mrs.lilly___ Xander Stephinger und seine Freundin Lilly

