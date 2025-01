Taylor Swift feiert NFL-Triumph von Travis Kelce mit Kuss

Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) ließen nach einem spektakulären Sieg der Kansas City Chiefs gegen die Buffalo Bills in der NFL niemanden an ihrer Zuneigung zweifeln. Direkt nach dem nervenaufreibenden Spiel, das die Chiefs mit 32:29 für sich entscheiden konnten, eilte Taylor aufs Spielfeld, um ihren Freund zu umarmen. Dabei tauschte das Paar mehrere liebevolle Küsse aus, während die jubelnde Menge und Konfetti den Moment perfekt machten. Begleitet wurde die Sängerin von ihrer Familie – darunter ihre Eltern Andrea und Scott Swift sowie ihr Bruder Austin – und Donna Kelce (72), der stolzen Mutter des NFL-Stars. Die Chiefs ziehen nun ins Super Bowl-Finale am 9. Februar gegen die Philadelphia Eagles ein – ein besonderes Duell, da Travis' Bruder Jason Kelce (37) bis zu seinem Karriereende vergangenes Jahr bei den Eagles spielte.

Vor Ort überzeugte Taylor nicht nur mit emotionalem Support, sondern auch mit einem durchdachten Outfit: In einem eleganten Look von Louis Vuitton, der die roten Farben der Chiefs aufgriff, zeigte sie ihre Unterstützung für Travis und sein Team. Das Spiel war nicht nur sportlich ein Highlight, sondern auch eine große Bühne für das Paar, das sich seit Sommer 2023 immer wieder bei solchen Momenten in der Öffentlichkeit zeigt. Travis bewies nach dem Spiel nicht nur sportlich, sondern auch mit einer humorvollen Rede, dass er für große Momente gemacht ist: "Man ist nie satt, selbst wenn man jedes AFC-Finale hier im Arrowhead Stadium spielt", rief er ins Mikrofon, während Taylor begeistert lachte. Spätestens als die Kamera auf sie schwenkte, war klar, dass das Spiel für sie beide ein großes Erlebnis war.

Dass Taylor mittlerweile zum festen Bestandteil von Travis' Leben gehört, ist längst kein Geheimnis mehr. Freunde des NFL-Stars beschreiben sie als herzlich und unkompliziert – sie habe sich problemlos in seinen engen Freundeskreis integriert. Der WWE-Wrestler Baron Corbin, der Taylor bei einem Spiel persönlich kennenlernte, erinnerte sich in einem Podcast-Interview bei "Insight with Chris Van Vliet": "Sie gibt dir das Gefühl, sofort zur Familie zu gehören." Für die Chiefs könnte das Jahr 2025 Historisches bedeuten: Mit einem weiteren Sieg wären sie das erste Team, das drei Super Bowls in Folge gewinnt. Taylor, die bereits als Glücksbringerin gilt, wird sicherlich dabei sein, wenn Travis Geschichte schreiben könnte.

Getty Images Taylor Swift beim Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Buffalo Bills, Januar 2025

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce bei den US Open, September 2024

