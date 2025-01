Von Prinz Harry vererbt: So lang sind Lilibets Haare schon

Prinzessin Lilibet (3), die Tochter von Herzogin Meghan (43) und Prinz Harry (40), hat bereits beeindruckend langes, feurig-rotes Haar, wie dank eines seltenen öffentlichen Fotos der kleinen Prinzessin deutlich wurde. Die Aufnahme entstand während eines sommerlichen Picknicks, das Meghan mit ihrer Tochter und den drei Familienhunden Guy, Pula und Mamma Mia verbrachte. In dem Schnappschuss, den Meghan kürzlich über ihre Instagram-Seite teilte, trägt die kleine Schwester von Prinz Archie (5) ein weißes Kleid im Broderie-Anglaise-Stil, während ihr Haar im Wind weht. Lilibets auffälliges rotes Haar reicht nun weit über ihre Schultern – ein Anblick, der besonders Liebhabern königlicher Familienbilder ins Auge fallen dürfte.

Prinz Harry teilte kürzlich bei den WellChild Awards, bei denen er als langjähriger Schirmherr anwesend war, einige Details über die an seine Kinder vererbten Merkmale. "Archie und Lili haben das dicke Haar ihrer Mutter geerbt", erklärte er gegenüber dem Magazin Hello! und fügte hinzu, dass es wohl nicht mehr lange dauern werde, bis Lilibet, deren Stimme ebenfalls in dem Instagram-Beitrag von Meghan zu hören ist, sich auf ihr eigenes Haar setzen könne. Besonders stolz zeigte sich Harry über die sogenannten "Spencer-Gene", die die charakteristische rote Haarfarbe seiner Kinder weitergeben. Bereits in früheren Aufnahmen, etwa den Sussex-Weihnachtskarten oder der Familiendokumentation auf Netflix, wurde die Ähnlichkeit zwischen Lilibet und ihrem Vater offensichtlich.

Das rote Haar ist ein markantes Merkmal der Spencer-Familie, welches Prinzessin Diana (✝36) an ihren Sohn Harry und somit auch an Lili und Archie weitervererbt hat. Alle Geschwister von Diana – Lady Jane Fellowes (67), Lady Sarah McCorquodale (69) und Earl Spencer – tragen diese Gene ebenfalls. Harry scherzte einst bei Stephen Colbert (60): "Das Spencer-Gen ist sehr, sehr stark! Zu Beginn meiner Beziehung mit Meghan habe ich wirklich gedacht, dass, wenn wir mal Kinder haben sollten, das Gen für die roten Haare auf keinen Fall gegen die Gene meiner Frau ankommen würde, aber ich habe mich wohl geirrt." Die Familie Sussex bleibt jedoch ihrem Wunsch treu, ihre Kinder weitestgehend aus der Öffentlichkeit zu halten, und gibt stattdessen durch kleine Einblicke wie in diesen charmanten Picknickmoment einen kurzen Blick auf das Leben fernab des royalen Rampenlichts.

Getty Images Prinz Harry im Jahr 2014

Getty Images Herzogin Meghan im Oktober 2024

