In diesem Video hört man erstmals Prinzessin Lilibets Stimme

Herzogin Meghan (43) hat auf Instagram ein sehr privates Video geteilt, das einen besonders rührenden Moment einfängt. Der traurige Anlass: Ihr geliebter Hund Guy, den sie bereits 2015 adoptiert hatte, ist verstorben. Zur Würdigung ihres treuen Gefährten veröffentlichte Meghan einen bewegenden Clip, in dem sie persönliche Augenblicke mit dem Beagle zeigt. Zum emotionalen Highlight wird jedoch das Ende des Videos, als Prinzessin Lilibet (3), Tochter von Meghan und Prinz Harry (40), zusammen mit ihrer Mutter ein Lied für den verstorbenen Vierbeiner singt. Es ist das erste Mal, dass die Öffentlichkeit die Stimme der kleinen Royal zu hören bekommt.

Das Video zeigt, wie tief die Trauer von Meghan über den Verlust ihres langjährigen Begleiters ist. Guy war bereits fester Bestandteil ihres Lebens, bevor sie in die britische Königsfamilie eintrat, und begleitete sie durch all die Höhen und Tiefen. Mit dem gemeinsamen Gesang mit Töchterchen Lilibet schuf Meghan eine besonders bewegende Hommage an ihren Hund. Dies ist allerdings nicht das erste Mal, dass ein Kind des Paares singt. Bereits in der Netflix-Dokumentation über Harry und Meghan trällerte Prinz Archie (5) einen kleinen Song für die Kamera.

Prinzessin Lilibet, der jüngste Nachwuchs von Meghan und Harry, wird bislang weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten und wächst zusammen mit ihrem Bruder Archie in Kalifornien auf. Der Name Lilibet geht dabei auf den Spitznamen der verstorbenen Queen Elizabeth II. (✝96) zurück, der einst von ihrer Familie geprägt wurde. Trotz ihres jungen Alters trägt Lilibet als Enkelin von König Charles III. (76) seit 2023 offiziell den Titel einer Prinzessin.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, August 2024

Instagram / meghan Herzogin Meghan mit zwei ihrer Hunde

