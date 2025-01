"Mit Kalkül": "Love Is Blind"-Marcel rechnet mit Hanni ab

Die Reunion der Netflix-Serie Love Is Blind Germany sorgte für erhitze Gemüter. Die Kandidatin Hanni geriet nicht nur durch die Moderation ins Kreuzfeuer, sondern musste sich auch zahlreiche Vorwürfe ihrer Mitstreiter anhören. Viele Zuschauer stellten sich auf die Seite der Influencerin und warfen der Produktion Mobbing vor. Doch der Kandidat Marcel sieht das offenbar ganz anders. "Natürlich war das Timing vor der Kamera nicht ideal. Aber beide Parteien wollten die Situation klären [...], weil viele Unwahrheiten vorher geteilt wurden. Es war kein Mobbing, sondern eine Auseinandersetzung, bei der Hanni am Ende den Kürzeren gezogen hat", betont der Yoga-Fan nun in einem TikTok-Video.

In seinem Clip nimmt der Charity-Gründer weiter zu seiner Mitstreiterin Stellung. Hanni fahre gerade eine große Kampagne, in der sie sich in der Opferrolle inszeniere, wirft Marcel seinem Co-Star vor. "Wenn eins klar ist, dann, dass Hanni kein hilfloses Opfer ist. Sie weiß genau, was sie tut und macht es mit Kalkül", meint der 36-Jährige. Außerdem deutet er in dem Video an, dass Hanni ein Handy mit in die "Love Is Blind"-Produktion geschmuggelt habe: "Und da gab es doch dieses Gerücht, dass irgendwer ein Handy mit in die Show genommen hat. Ich weiß gar nicht, wer war das wohl."

Nicht nur Hanni bekam während der Reunion viel Kritik zu spüren. Auch Jen nutzte die Gelegenheit, um mit ihrem Ex-Verlobten Marcel abzurechnen. Sie fühlte sich von Anfang an unverstanden und fragte Marcel, warum er sich trotz offensichtlicher Unterschiede verloben wollte. "Ich verstehe einfach nicht, wieso du mich ausgesucht hast", hatte Jen gefragt und damit die Diskussion weiter angeheizt.

Instagram / marcelbraun_/reels Marcel Braun, "Love Is Blind"-Single

Instagram / jenxxxo Jen von "Love Is Blind: Germany", November 2024

