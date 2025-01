So reagiert Stefan Mross auf Fragen nach dem Dschungelcamp

Stefan Mross (49) zeigte sich kürzlich mit seiner neuen Partnerin Eva Luginger beim Neujahrsempfang der "Eagles" am Tegernsee. Der Musiker und Moderator verriet, dass die beiden zuvor in Landshut gewesen seien, um Evas Eltern zu besuchen. Auf die Frage, ob er sich auch im Fernsehen neuen Herausforderungen stellen würde – etwa beim Dschungelcamp – sprach Stefan, ohne zu zögern, ein klares "Niemals!" aus. Zudem erzählte er laut der Bunten, dass er nach einer beruflich intensiven Phase aktuell entspannter in den Jahresbeginn starte und die Zeit zusätzlich dafür nutze, seiner Leidenschaft fürs Skifahren nachzugehen.

Die "Eagles", ein Verein, bei dem sich der 49-Jährige seit Jahren engagiert, setzen sich regelmäßig für wohltätige Zwecke ein. Anlässlich des Empfangs wurde Schauspielerin Jutta Speidel (70) mit einem Scheck über 10.000 Euro unterstützt, der ihrem Verein "Horizont e. V." zugutekommt. Stefan erklärte, wie wichtig ihm solche Zusammenkünfte seien, und betonte scherzhaft, dass seine Mitgliedschaft einst auf einem Bierdeckel beschlossen wurde. Sportlich zeigte sich außerdem, dass an seiner Seite Eva nicht nur eine gute Begleiterin ist, sondern ihn auch auf der Skipiste zu übertreffen scheint: "Mein Schatz fährt besser als ich", gab er lachend zu.

Stefans Liebesleben ist seit der Trennung von Anna-Carina Woitschack (32) vor gut einem Jahr immer wieder Thema in der Öffentlichkeit. Die beiden Musiker waren sechs Jahre lang ein Paar und gaben sich im Jahr 2020 sogar in einer Live-TV-Show das Jawort. Dass Eva, die neue Partnerin an seiner Seite, eine enge Freundin von Anna-Carina war, sorgte in der Schlagerszene für viel Wirbel. Im Dschungelcamp sprach die 32-Jährige tränenreich darüber, wie sehr sie unter der Trennung und den Umständen des Beziehungsendes gelitten hat. Die öffentliche Aufmerksamkeit, die seitdem auf ihnen lastet, scheint Stefan aber nach außen hin gelassen zu nehmen.

Instagram / stefan.mross Eva Luginger und Stefan Mross, November 2024

Getty Images Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross, 2017

