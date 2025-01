Darum weint Maurice Dziwak nach Streit mit Dschungel-Jürgen

Während ihrer Zeit im Dschungelcamp müssen die unterschiedlichen Kandidaten miteinander klarkommen. Ein vorab von RTL veröffentlichter Clip zeigt nun, wie Maurice Dziwak (26) und Jürgen Hingsen (67) in eine Streiterei geraten. Der ehemalige Olympiasieger fragt den TV-Star, ob er Boris Pistorius (64), den Verteidigungsminister, kennt. Als sein Mitstreiter den Kopf schüttelt, entgegnet er fassungslos: "Sag mal, was weißt du denn?" Obendrein wendet sich der Ex-Athlet an Jörg Dahlmann (66) und Timur Ülker (35). "Der soll am besten noch mal die Schule machen", findet Jürgen.

Im ersten Moment reagiert Maurice schlagfertig und erklärt dem anderen Camper, dass er sich nicht für dumm verkaufen lassen möchte. "Du kannst dir einfach nicht das Recht nehmen, mir zu sagen, dass ich noch mal in die Schule gehen muss", stellt der frischgebackene Papa klar. Als der einstige Kampf der Realitystars-Teilnehmer dann aber allein im Dschungeltelefon ist, kullern die Tränen. Der Influencer kämpft zu diesem Zeitpunkt ohnehin schon mit seinen Emotionen, da er kurz zuvor sein geliebtes Kuscheltier abgeben musste.

Neben den emotionalen Herausforderungen ist Maurice bislang relativ unversehrt durch die ersten Tage des Dschungelcamps gekommen. Die meisten Prüfungen musste Sam Dylan (33) über sich ergehen lassen. Nachdem er in den ersten drei Versuchen jeweils null Sterne gesammelt hatte, erzielte er an Tag fünf erstmals einen Erfolg: Gemeinsam mit Lilly Becker (48) und Alessia Herren (23) fuhr er in einem Geländewagen durch einen Parcours und holte dabei zehn Sterne.

RTL Maurice Dziwak, Teilnehmer des Dschungelcamps 2025

RTL Alessia Herren, Sam Dylan und Lilly Becker im Dschungelcamp 2025

